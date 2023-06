domingo 04 de junio de 2023 | 6:01hs.

Un hincha de River falleció en la tribuna Sívori Aalta luego de caer al vacío hacia la Baja, a una altura de más de 16 metros, en los primeros minutos del encuentro en el Millonario y Defensa y Justicia, lo que obligó a suspender el partido de la fecha 19 de la Liga Profesional.



El club emitió un comunicado en el que asegura que “saltó al vacío” y confirma que “no hubo violencia”, mientras que la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires trabaja sobre la hipótesis de que se trató de un accidente.



La víctima, un hombre que había ido al Monumental desde Haedo en un micro con más simpatizantes del Millonario, perdió la vida en el acto, según confirmó el titular del Same, Alberto Crescenti. Se trata de Pablo Serrano, de 53 años, quien acostumbraba a alentar al Millonario junto a la agrupación Los Pibes del 20, de Morón. La caída le provocó un traumatismo de cráneo que le quitó la vida de manera instantánea.



En un comunicado oficial, desde el club confirmaron que el hincha “saltó al vacío” y que se constató que no hubo intervención de terceros ni se produjo ningún hecho de violencia alrededor suyo, por lo que se siguen investigando las circunstancias en las que se produjo el hecho.



La fiscalía, a cargo de Celsa Ramírez, trabaja sobre la hipótesis de un accidente. Serrano se habría sentado en una zona de barandas y habría perdido el equilibro. En la autopsia se confirmará si había consumido alcohol u otra sustancia.



Quien reconoció a Serrano fue su propia hija, que había viajado con él al Monumental pero se encontraba en otra tribuna y minutos después de la suspensión del encuentro estuvo esperándolo en una de las puertas del estadio. Al no encontrarlo, recibió la información del accidente y como los detalles de la vestimenta de la víctima coincidían con los de su padre fue llevada al lugar del accidente.



A raíz de esto, el partido se interrumpió a los 14 minutos luego de que el árbitro Fernando Rapallini fuera informado de que había una emergencia médica en la tribuna. Pronto se reanudó el juego por cinco minutos pero una vez que la autoridad de la Liga Profesional presente en el estadio fue notificado del fallecimiento, se lo comunicó a la terna arbitral y el juez convocó a los capitanes para darles la trágica noticia, por lo que el partido fue suspendido.



A su vez, la Justicia ya trabaja para esclarecer si la caída fue por una descompensación o no. Hasta ahora se descartó un empujón. Mientras tanto, los peritos forenses trabajan y realizan una pericia accidentológica para determinar lo ocurrido. También fue clausurada la tribuna por 48 horas para preservar la prueba.



River emitió un comunicado en que explicó que “la tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el rstadio se encontraba completamente evacuado”.



Por su parte, la misionera Silvia Ávalos, quien viajó al Monumental con la filial de River de Posadas, contó que “estaba en la tribuna de enfrente (Centenario), lejos y no vimos nada. Nos quedamos un rato y después nos fuimos”.



El clima en el Monumental se enrareció porque no se confirmaba la muerte de Serrano, pero se comenzó a sacar al público del estadio y los hinchas se enteraron de la noticia a través de las redes sociales.