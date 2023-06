Mercado cambiario normal e inflación en baja, desafíos del próximo gobierno

domingo 04 de junio de 2023 | 6:04hs.

A pocos días de comenzar con la campaña electoral, los principales desafíos están claros. Lo que no está tan claro es la receta para encararlos. Esto se analizó en un encuentro de economistas y empresarios, en Oberá.



Estamos a 189 días de que un nuevo gobierno comience en la Argentina, todavía no sabemos quién lo va a encabezar, pero sabemos que el equipo del Poder Ejecutivo no será el mismo de estos días. A ese nuevo equipo de gobierno, que asumirá el 10 de diciembre, se le presentarán una serie de desafíos, pero sin dudas los del sector económico serán los principales. Esto, porque la preocupación de la ciudadanía hoy está puesta allí.



Bajar la inflación y normalizar el sistema cambiario son dos de los más complejos que deberá encarar un próximo gobierno. Y la tarea no será fácil. En los próximos días se conocerá la inflación de mayo, la cual rondará entre el 9% y el 9,4%, según estimaciones. Esto quiere decir que, proyectando al inicio del próximo año, el gobierno que venga comenzará el 2024 con una inflación interanual del 160%. Bajar ese índice será un enorme desafío. Además, las encuestas hoy demuestran que este es el tema que más preocupa a la ciudadanía. La última encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés indica que a un 55% de la gente le preocupa la inflación como tema principal.



Por otro lado, la brecha cambiaria está hoy rondando un 90%, cuando se mide el dólar MEP con el dólar oficial, y está en un 100% cuando el que se compara al oficial es el dólar turista. Podríamos analizar una brecha distinta por cada tipo de dólar, porque además de la brecha, el sistema cambiario argentino tiene un desorden tal que hay más de 15 tipos de cambios diferentes, y legales, para el dólar. Ordenar esto yendo a un tipo de cambio único, y sin cepo, será otro de los desafíos a encarar por el gobierno que venga.



Todo esto de la mano de expertos el pasado viernes en Oberá, en un encuentro encabezado por el extenista profesional, Diego Hartfield, hoy analista y asesor financiero, quien junto a Sebastián Bordato, ambos de la empresa NetFinance, convocaron a especialistas en finanzas y economía, y a empresarios de diferentes puntos de Misiones para debatir y analizar la situación actual y futura de la economía argentina.



Entre otros llegaron a Camelias Golf, Norberto Sosa, director del grupo Invertir en Bolsa (IEB) y el titular de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira, para analizar la situación de la actualidad y los desafíos que deberá encarar quien se haga cargo de administrar el gobierno en la Argentina desde diciembre. Allí se resaltó que los dos grandes desafíos serán normalizar el mercado cambiario y bajar la inflación. También se analizó las posibilidades de dolarizar la economía argentina, una promesa que esta sobre la mesa de discusión electoral.



Los desafíos que vienen

El análisis comenzó con un repaso por la situación de la economía global, los vestigios que dejó la pandemia y lo que está provocando la guerra en Ucrania. Para Norberto Sosa, los Estados Unidos todavía no logra salir de una “inflación pegajosa” que le dejó el paso de la pandemia. Por estos días la economía norteamericana tiene una inflación interanual que oscila entre el 4% y el 5%. El desafío que se propuso la gestión Biden es bajar esto a niveles del 2% y mantenerlo allí. “Los estadounidenses entienden que un poquito de inflación es necesaria, porque si volvés a cero podés generar una recesión porque la gente deja de comprar pensando que al mes siguiente las cosas pueden bajar aún más”, explicó Norberto Sosa. La situación de la economía de los Estados Unidos en los próximos meses será clave para la economía argentina, sobre todo si se impone la idea de una economía local más atada al dólar.



Por su parte, Ramiro Castiñeira planteó un análisis de la economía local. “Llevamos 12 años usando una fórmula económica que la historia las dejó bajo los escombros del muro de Berlín”, afirmó refiriéndose a medidas como el cepo cambiario o la implementación de precios diferenciados para las monedas extranjeras. “Argentina es un disco rayado que canta siempre la misma canción del modelo económico”, sostuvo.



Para ambos, salir del cepo cambiario normalizando el mercado de divisas y bajar la inflación serán los dos temas más importantes para encarar desde el 10 de diciembre. Pero para resolver estos problemas no hay soluciones ni mágicas ni rápidas. Todo requerirá de un trabajo sostenido de mediano y largo plazo. Y ese camino no estará exento de problemas, porque la salida de uno de los problemas podría provocar la agudización del otro.



Los expositores coincidieron en que la inflación es un problema de emisión monetaria que tiene su génesis en el desorden fiscal. Entonces para bajar se debe resolver el problema fiscal y así frenar la emisión. “No hay soluciones monetarias para problemas fiscales”, explicó Castiñeira e indicó que hoy en la Argentina “se imprime para financiar al fisco, para comprar dólares a pérdida y para el déficit del central con las Leliq”. Estos puntos son los que se deben ordenar, a su entender.



Además indicó que “si no frenás la cantidad de dinero circulante no va a frenar el ritmo de la inflación”. Y consideró que dentro del “plan llegar” del actual gobierno nacional, bajar la inflación no es una de las prioridades y por ello la situación con la que se encontrará el próximo gobierno, sea del partido que sea, será más compleja que la actual. “No hay intención ni decisión de frenar la inflación en este gobierno", aseguró.



El problema del dólar

Qué hacer con el dólar es el otro de los desafíos con los que se encontrará el próximo gobierno. Y al parecer las propuestas que están poniendo sobre la mesa los candidatos a la presidencia no tendrían la sencillez de implementación que prometen.



Una de las propuestas que repiten los aspirantes a la presidencia es quitar el cepo desde el día uno. Para los especialistas esto disparará la inflación, con lo cual, solucionando un problema, empeorás el otro. Salvo que se avance con una de las medidas más políticamente dañinas que conoce la política económica argentina. “El próximo gobierno se encontrará con el desafío de tener que liberar el cepo y emparejar el mercado cambiario. Hacerlo en el día uno es imposible, salvo que se estructure la deuda”, afirmó Sosa, quien consideró que “hay que salir con un sendero que lleve hacia la normalidad”.



La dolarización, en cualquiera de sus formas, ya sea cambiando el peso por el dólar o haciendo el dólar como moneda de curso legal, es otra de las propuestas puestas sobre la mesa. Allí Castiñeira consideró que las condiciones no están dadas para la dolarización de hecho, el cambio de moneda a moneda, por tres cuestiones: No hay dólares suficientes para cambiar por los pesos (en el mejor de los casos se necesitarían 35.000 millones de dólares, que Argentina no puede imprimir), la propuesta no contaría con los votos necesarios en el Congreso, y la Argentina no tendría hoy el guiño de garantía de los Estados Unidos para asegurarse el acceso a dólares en casos de crisis internacionales. “Sin dólares, sin votos y sin un guiño no se puede dolarizar”, afirmó el especialista.



La Argentina camina hacia un cambio de gobierno, pero distinto a los que vivimos en las últimas dos décadas. Es que el próximo gobierno se encontrará con exigencias a problemas conocidos, como la inflación, pero por lo escuchado hasta aquí de propuestas planteadas, con recetas que ya probaron no ser eficientes en el mediano o largo plazo. Para el recambio de gobierno faltan 189 días, nos queda esperar que en ese tiempo, quien asuma, presente alguna idea superadora que saque a la Argentina de la situación actual.