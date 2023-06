Les dijo adiós a los parisinos

domingo 04 de junio de 2023 | 6:01hs.

Seguramente ni Lionel Messi ni el PSG cumplieron con las expectativas que tenían aquel 11 de agosto del 2021 cuando el club francés hizo oficial la contratación de la estrella argentina. Sin embargo, su paso por Francia está lejos de ser malo y sus estadísticas dejan en claro que realizó un aporte sustancial a lo largo de dos temporadas.



La Pulga dijo adiós a París ayer en el duelo ante Clermont en el Parque de los Príncipes por la 38ª fecha de la Ligue 1 que terminó en las vitrinas del PSG. Precisamente este es uno de los tres títulos que acumuló Lio en la entidad junto con la Ligue 1 de la temporada anterior y la Supercopa de Francia del 2022.



Esta última presentación se transformó en el 75° partido con esta camiseta, contabilizando un total de 73 titularidades: sólo fue suplente e ingresó en los dos choques ante Reims correspondientes al torneo local de la temporada pasada. Este año se perdió apenas seis de los 38 juegos del campeonato y no vio ninguna tarjeta roja durante su etapa francesa.



Entre todas las competencias que afrontó, sumó 32 goles y 34 asistencias. Es decir, colaboró con 66 anotaciones en los 75 partidos que presenció.



Las estadísticas lo ubican como el máximo asistidor de la actual Ligue 1 con 16 pases de gol por encima de Jonathan Clauss de Olympique Marsella con 11 y su compañero de club Neymar también con 11. No es una casualidad, ya que el año pasado también terminó arriba en esta tabla: fue el segundo con 14 pases de gol detrás de Kylian Mbappé (17).



Además, fue el segundo máximo artillero de su equipo en el certamen local con 16 gritos de gol, lejos del goleador absoluto del campeonato Mbappé (29). Esto se repitió en ambas Champions League que disputó: aportó 5 y 4 goles para quedar como el segundo mayor anotador de PSG en esta competencia detrás de Kiki que sumó 6 y 7.



Las cuatro asistencias que firmó en la última Champions también lo ubicaron como el más destacado en este rubro superando a Mbappé y Neymar (ambos con 3).



Sus días con la indumentaria del PSG se terminaron y ahora el capitán de la Selección Argentina deberá decidir su a días de cumplir los 36 años.



El paso del tiempo seguramente revalorizará el aporte de Leo durante su etapa en Francia, independientemente de la escases de títulos.



Cuando la voz del estadio mencionó a Messi en la formación inicial, parte de los simpatizantes que se acercaron para ver a PSG en el último encuentro del campeonato decidió silbar al argentino.



Ya con la certeza de saber que no continuará en PSG, ahora resta confirmar en dónde seguirá su carrera el astro argentino.



Barcelona sigue siendo la primera opción, aunque el equipo catalán todavía no arregla los números con la liga española y así la oferta que espera Messi, todavía no llega.



Mientras tanto, Inter Miami de Estados Unidos ya elevó un ofrecimiento para poder contar con Lío y la otra alternativa que se mencionó es la del fútbol de Arabia Saudita. Los próximos días serán clave para saber en qué club continuará el 10 argentino.