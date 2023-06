Decenas de motos y autos clásicos unidos por una causa solidaria

domingo 04 de junio de 2023 | 6:04hs.

Con gran convocatoria, decenas de autos antiguos se congregaron en La Cascada de Posadas en el marco del 21º Encuentro Provincial de Autos y Motos Antiguas, luego de dos postergaciones. El evento comenzó ayer en horas de la mañana y se desarrolló durante todo el día. En tanto, hoy continúa a partir de las 10 y culmina a la tarde con entrega de premios. Quienes deseen inscribir su vehículo para la exposición, podrán hacerlo únicamente hasta las 14.



Si bien la entrada es libre y gratuita, se trata de una muestra de clásicos con un fin solidario a favor de la Asociación Civil Dar a Luz que trabaja en el Hospital Materno Neonatal, acompañando y ayudando a madres y bebés que permanecen internados. Los expectantes pueden colaborar con mantas, pañales y ropas para recién nacido, lana para tejido, gasa 10 por 10 centímetros, sábanas usadas de una y dos plazas, toallas y camisones tanto nuevos como usados, así como elementos de higiene para adulto.



En general, las donaciones tienen que ver con todo lo que pueda utilizar una embarazada y un recién nacido. En el contexto económico actual, muchas personas asisten a dar a luz en situación de carencia y necesitan artículos que sirvan tanto para la madre como para el bebe.



En diálogo con El Territorio, la responsable de la asociación, Mariana Alarcón, contó que el año pasado lograron recaudar una gran cantidad de donaciones, que sirvieron para que muchas madres estuvieran mejor acogidas al dar a luz.



“Pueden ser escarpines para el bebé, changuitos, calzados, apósitos o lana para que se puedan tejer algunas prendas. Con las sábanas hacemos camisones y las toallas las fraccionamos como para entregar en el momento que nos solicitan, junto con el jabón, el cepillo de dientes y la pasta dental”, comentó.



En la misma línea, explicó que en años anteriores recibían gran cantidad de alimentos no perecederos y a partir del año pasado, detallaron cuáles son los artículos.



En cuanto a los alimentos, en su mayoría fueron destinados a merenderos y hogares de Posadas.



En la exposición, se presentaron decenas de autos y motos antiguos, que con un minucioso trabajo fueron restaurados y conservados por sus dueños. También hubo stands gastronómicos y cerveceros.



Los organizadores del evento detallaron que en ediciones anteriores, el encuentro se hacía en el Parque Paraguayo, luego cuando se empezó a reformar el parque, se trasladaron a la bahía del Brete, donde realizaron cuatro o cinco exposiciones. El año pasado, con la edición 20, se ubicaron en el parque La Cascada.



Precisamente, es una exposición estática de autos y motos antiguas, clásicos y especiales. Por lo general, los vehículos antiguos fueron fabricados previos a la década del 50, por ende cargan consigo mucha historia y algunos ya cumplieron los 100 años. En su mayoría están en perfecto estado de conservación y funcionamiento.



En lo que refiere a vehículos clásicos son, sobre todo, vehículos de industria nacional que fueron fabricados alrededor del año 1960. Además de la preservación de los rodados, muchos fueron minuciosamente refaccionados y restaurados.



El Club de Autos Clásicos de la República Argentina es la organización reconocida por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (Fiva), que se encarga de validar a un auto como clásico.



El principal requisito es que tenga al menos 30 años de haber sido fabricado y que no haya sufrido modificaciones mayores. Es decir, que no tenga repuestos pertenecientes a otros modelos o refacciones que hayan modificado su línea original.



Un auto certificado como clásico cuenta con un carnet Fiva que le permite participar de exposiciones y competencias oficiales de rally, tanto a nivel nacional como internacional.



En el país se certifican desde hace más de 20 años algo más de 100 vehículos cada año.



En el caso de los autos importados, el club también se encarga de validar la calidad de auto clásico.



Este tipo de vehículos, por supuesto, cuenta con un mayor valor de reventa.



“Hay muchos autos que parecen nuevos, porque se los hicieron de nuevo, y otros que parecen nuevos porque realmente los conservaron así. Tienen la pintura de fábrica, los tapizados de fábrica y es una cosa que realmente vale la pena ver”, comentó Gilmar Da Cruz Álvez.



Asimismo, hubo un gran número de motos antiguas, algunas con casi 100 años de antigüedad.



La entrega de premios se realiza en base a los mejores autos de cada categoría,según la propia segmentación de la organización.



Esta premiación se hará hoy, alrededor de las 15.30, entre los distintos vehículos provenientes de localidades misioneras y de provincias y países vecinos. La mayoría de los visitantes, se hospedaron en una zona cercana a la ciudad con la gentileza del Camping San Isidro, que donó la estadía.



Pasión por los fierros

“No soy el único organizador, somos cinco o seis familias que trabajamos en esto todo el año para que se haga esto y sin ningún aporte de afuera. Los recursos son obtenidos de bonos que hacemos o de alguna colaboración”, detalló Da Cruz Álvez.



En cuanto a la cantidad de autos que participaron contó que en ocasiones superaron los 300.



“Crecí con esos autos, muchos de estos en mi época eran el sueño del pibe. Veíamos pasar un Ford Taunus o Falcon, un Torino y eran una belleza. Pasaron años hasta que los pudimos comprar y eso se transformó en una pasión porque pudimos comprar lo que en algún momento era nuestro sueño inalcanzable”.



Los propietarios y aficionados destacaron su propia labor hecha con mucho empeño para conservar los rodados.



Otro que compartió su pasión fue José Gabriel Oses, quien comentó que hace más de diez años participa de las exposiciones de autos antiguos.



“Mi auto es un Peugeot 505 SRI modelo 93 y que me trajo varios premios en varias muestras. Todos invertimos trabajo y amor a los autos así que está bueno que la gente venga a apreciar estas reliquias y que de paso pueda colaborar”.



Según indicaron los aficionados, con las modificaciones este Peugeot 505 SRI sumó varios aspectos importantes en seguridad, porque al contar con freno a disco en las cuatro ruedas, su poder de frenado mejoró considerablemente. Además, la suspensión independiente en las cuatro ruedas es otro elemento que eleva la seguridad del vehículo. Y por último, en potencia, porque el nuevo motor 2.2 eroga 130 CV frente a los 113 de la versión anterior a inyección, con motor 2 litros.



De igual manera, José Seija participó en la exhibición para mostrar su Toyota modelo 81, importado y raro de encontrar. Destacó el andar, motor potente, tapizado en buen estado y sensores en las puertas.



Como aficionado, trata de mejorarlo y reconoce el trabajo artesanal de los demás exhibidores.



Invitó a la gente a ver los autos clásicos y reconocer las cosas lindas de su lugar de origen.



“Es importante además reconocer las cosas lindas que tenemos. Hoy obviamente hay muchos autos modernos, con grandes innovaciones pero la verdad es que a la gente le siguen gustando los fierros. Los clásicos tienen ese toque especial que convoca a la gente en todas las muestras”, cerró.

Fierros en versión miniatura para coleccionar. Foto: Víctor Hugo Paniagua