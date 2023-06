Cinco de los mejores hoteles del mundo que deberíamos conocer

domingo 04 de junio de 2023 | 6:00hs.

Los hoteles que se han destacado por su excepcional calidad y atención al cliente durante el último año fueron reconocidos con los prestigiosos premios “Travellers’ Choice-Lo mejor de lo mejor”. Estos galardones se otorgan a aquellos establecimientos que acumularon un alto volumen de opiniones y comentarios positivos por parte de la comunidad de viajeros que utilizan la plataforma Tripadvisor.



Los ganadores de estos premios pasaron por un minucioso proceso de evaluación en el que se han aplicado rigurosos estándares de confianza y seguridad. Es importante destacar que, de los 8 millones de perfiles existentes, menos del 1% fueron merecedores del premio “Lo mejor de lo mejor”. Esto es una clara señal de que estos hoteles alcanzaron el más alto nivel de excelencia en el ámbito de la hospitalidad.



Estos lugares dejaron una impresión duradera en los viajeros, desde aquellos que ofrecen grandiosidad y lujo hasta los rincones más encantadores y pintorescos.



Rambagh Palace, Jaipur, India

Rambagh Palace es una de las mejores opciones en India.

Rambagh Palace es una magnífica elección para los viajeros que visiten Jaipur, ya que ofrece un ambiente romántico, además de numerosos servicios diseñados para mejorar la estancia. Al estar cerca de los puntos de referencia más conocidos de Jaipur, como Sawai Mansingh Stadium (0,4 km) y Moti Dungari Temple (2,6 km), Rambagh Palace Jaipur es un magnífico destino para turistas. Se ofrece internet gratuito a los huéspedes y las habitaciones de Rambagh Palace Hotel Jaipur incluyen televisor de pantalla plana, frigorífico y minibar. Durante la estadía, se disfruta de los servicios que ofrecen, como conserje y servicio de habitaciones. Los huéspedes de Hotel Taj Rambagh Palace también disponen de piscina y desayuno allí mismo. Para viajeros con coche hay parking gratis disponible. Cuando se esté en Jaipur, es posible que apetezca probar gambas en algún restaurante cercano, como Barbeque Nation. Jaipur también se conoce por sus edificios de interés arquitectónico, como Jal Mahal, Hawa Mahal - Palace of Wind y Khole Ke Hanuman JI Temple, Jaipur, que no se encuentran muy lejos de Hotel Taj Rambagh Palace.



Hotel Colline de France, Brasil

La suite imperial es un escenario de ensueño en Hotel Colline de Francea.

Hotel Colline de France es una magnífica elección para los viajeros que visiten Gramado, ya que ofrece numerosos servicios diseñados para mejorar la estadía. Los puntos de referencia que hay por los alrededores, como Praca Major Nicoletti (1,4 km) y Chave-Mestra Escape Game Gramado (1,4 km) hacen de Hotel Colline de France un magnífico sitio donde alojarse. Se ofrece wifi gratuito a los huéspedes y las habitaciones de Hotel Colline de France incluyen aire acondicionado y minibar. Los huéspedes de Hotel Colline de France también disponen de desayuno incluido allí mismo.



Para viajeros con coche hay parking gratis disponible. Los viajeros que quieran tapas pueden acudir a Restaurante Viernes. Si no, pueden dirigirse a un restaurante de comida italiana como Kongo Pizzaria, Cara de Mau o Cantina Pastasciutta. Si buscas cosas que hacer, considera Rua Coberta (1,4 km), Igreja Matriz Sao Pedro Apostolo (1,6 km) o Caro Watson Escape Game (0,4 km), que son atracciones populares entre los turistas a las que pueden llegar andando.



The Ritz-Carlton, Hong Kong

The Ritz-Carlton, en Hong Kong, es un hotel de lujo que acerca a lo mejor de Hong Kong. The Ritz-Carlton, Hong Kong es un hotel de lujo con televisor de pantalla plana, aire acondicionado y minibar en las habitaciones, y es fácil permanecer conectado durante la estancia, ya que ofrece wifi gratuito para los huéspedes. El hotel tiene servicio de habitaciones, terraza en la azotea y conserje. Además, los huéspedes pueden disfrutar de piscina en la azotea y desayuno, lo que lo ha convertido en una opción popular entre los viajeros que visitan Hong Kong. Como está muy cerca de conocidos puntos de referencia, como The Lounge & Bar at The Ritz-Carlton, Hong Kong (0,0 km) y Sandbox VR (1,4 km), los huéspedes de The Ritz-Carlton, Hong Kong pueden acceder con facilidad a algunas de las atracciones más conocidas de Hong Kong. En Hong Kong hay un gran número de restaurantes de marisco. Así que cuando se esté aquí, no hay que perderse sitios como The Market, Café 103 y Bubba Gump Shrimp Co., que sirven fantásticos platos. No faltan cosas que hacer por la zona: explorar populares edificios de interés arquitectónico como Convento Chi Lin, International Commerce Centre y IFC mall.



Ikos Dassia, Corfú, Grecia

La búsqueda del complejo turístico para familias ideal en Dassia no tiene por qué ser difícil. Bienvenido a Ikos Dassia, una fantástica opción para viajeros. Las habitaciones incluyen televisor de pantalla plana, minibar y aire acondicionado, y es posible permanecer conectado, ya que hay wifi gratuito disponible, para que se disfrute del descanso con comodidad. Ikos Dassia ofrece servicio de habitaciones y conserje. Además, como huésped de Ikos Dassia, se puede disfrutar de piscina y desayuno incluido disponibles allí mismo. Mientras se esté en Dassia, quizás se quiera probar algunos de los restaurantes que hay cerca de Ikos Dassia, como Alexandros Taverna (1,4 km), Pizza Vasilis (1,5 km) y Andreas House Restaurant (1,8 km). Ikos Dassia te acerca lo mejor de Dassia, haciendo que la estancia sea agradable y relajante.



Tulemar, Costa Rica

Todo el mundo necesita un sitio donde reposar cuando está cansado. Para aquellos que visiten Parque Nacional Manuel Antonio, Tulemar Bungalows & Villas es una magnífica elección para descansar. Conocido por su ambiente romántico y su proximidad a fantásticos restaurantes, Tulemar Bungalows & Villas ayuda a disfrutar de lo mejor de Parque Nacional Manuel Antonio. Tulemar Bungalows & Villas ofrece una gran variedad de servicios en la habitación, como televisor de pantalla plana, frigorífico y cocinita, y se puede permanecer conectado. El hotel ofrece servicio de habitaciones y conserje, para que tu estancia sea incluso más agradable. El establecimiento también cuenta con piscina y desayuno. Los huéspedes que lleguen en coche tienen acceso a aparcamiento. Mientras se está aquí, hay que ir a restaurantes de comida mediterránea como Emilio’s Cafe, Manuel Antonio Falafel Bar y Shana Restaurant Lounge Pool Bar, que se encuentran cerca de Hotel Tulemar Bungalows & Villas. Ya viajes por negocios, placer o ambos al mismo tiempo, Tulemar Bungalows & Villas hará inolvidable la visita a Parque Nacional Manuel Antonio.