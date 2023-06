Diputados buscan una ley contra la difusión de imágenes íntimas de mujeres

domingo 04 de junio de 2023 | 6:02hs.

Mientras millones de mujeres en todo el país recordaron ayer un nuevo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, está avanzando en la Cámara de Diputados la idea de dar marco legal a un tipo de violencia contra las mujeres que crece en las redes sociales y en las plataformas digitales con amenazas o extorsiones ante la posibilidad de difundir imágenes íntimas sin el consentimiento de las victimas.



Esa idea está contenida en dos proyectos de ley que buscan incluir a la violencia digital como una de las modalidades dentro de la Ley de Protección Integral de las Mujeres y también tipificarla como delito en el Código Penal. La primera de las iniciativas es impulsada por la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha. La segunda es de autoría de la diputada de Evolución Radical Danya Tavela.



La semana pasada ambas iniciativas legislativas lograron un dictamen favorable en la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación y se espera que en los próximos días sigan avanzando en otras comisiones parlamentarias hasta lograr llegar al recinto para ser aprobada y luego seguir su tratamiento en el Senado de la Nación.



Actualmente las violencias descriptas en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres son la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. La idea es sumar ahora a la violencia digital teniendo en cuenta el crecimiento de casos de esta forma de delito que muchas mujeres atraviesan en algún momento de sus vida y que inclusive en casos extremos fueron la causa de muerte de esas víctimas ante la posibilidad de que contenidos íntimos puedan viralizarse en las redes sociales.



“Al momento en que la Ley 26.485 se sancionó no había una permanencia tan importante como la actual en las redes sociales, entonces no estuvo contemplada y por eso necesitamos que ahora la violencia digital sea incluida”, explicó la diputada nacional del Frente de Todos Mónica Macha, impulsora de la reforma. La Organización de Naciones Unidas (ONU) definió a la violencia digital como “aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad, la integridad y la seguridad de las víctimas”.



No pasa sólo en las películas

Es una problemática que se refleja cada vez más en películas y series pero que también crece en la vida real y cotidiana de mujeres de todas las edades que se sienten violentadas ante la amenaza de que puedan subir sus fotos íntimas a redes sociales o plataformas digitales y que ese contenido se muestre de manera indiscriminada en el mundo entero. Se trata de un tipo de violencia contra las mujeres que también se conoce popularmente como “sextorsión o pornovenganza’ y que se extiende cada vez más en nuestro país, según los registros de organizaciones sociales que trabajan en cuestiones relacionadas a la violencia de género.



El Ministerio de Justicia de la Nación recomienda que en caso de ser víctima de ‘sextorsión’ se deben guardar todas las pruebas que puedan aportar información a los peritos informáticos, antes de presentarlos a una comisaría o fiscalía como por ejemplo chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido. El Ministerio de Justicia también aconseja no compartir fotos íntimas a través de redes sociales, mantener actualizados los antivirus, proteger los dispositivos con contraseñas seguras, aprender a cifrar información sensible y sólo descargar archivos seguros o ingresar a sitios oficiales.



Leyes contra la violencia digital

El debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre cómo tratar la situación mujeres violentadas por la difusión de fotos o videos de situaciones íntimas en las redes sociales, está impulsado por dos proyectos: uno denominado “Ley Olimpia”, de autoría de la diputada oficialista Mónica Macha y el otro llamado “Ley Belén” presentada por la diputada radical Danya Tavela.



En ambas iniciativas se coincide que la violencia digital tiene para la víctima consecuencias tan graves como otros tipos de violencia, sólo que difieren en sus penalidades: la propuesta de la diputada Macha habilita a los jueces a la remoción del contenido digital, mientras que la de la diputada Tavela busca incorporar la figura al Código Penal y establecer multas y penas de entre tres meses a dos años de prisión.



Cabe destacar que la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales se sancionó hace más de una década, el 11 de marzo de 2009, cuando la violencia digital no estaba tan instalada como ahora. Si estas iniciativas logran ser ley, permitirá que jueces de nuestro país ordenen la remoción de contenido digital, entre otras medidas que protejan a las víctimas de delitos sexuales digitales. z



“Necesitamos que estas situaciones violentas sean contempladas en políticas públicas, es decir, espacios de asistencia, asesoramiento y capacitaciones” señaló la diputada Macha, que también puso el acento en la necesidad de que esta problemática también sea incluida en la educación que se imparte en las escuelas porque también es una cuestión que afecta hoy a niñas y adolescentes.

El porqué de sus nombres

El proyecto de Mónica Macha se denomina Ley Olimpia en reconocimiento a la militante mexicana Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la violencia digital e impulsó reformas legislativas en su país. Su lucha inspiró la creación de figuras similares en el resto del mundo, como en nuestro país a través de la iniciativa que está siendo tratada en la Cámara de Diputados de la Nación.



En tanto, la Ley Belén propuesta por la diputada Danya Tavela se referencia en el caso de la policía Belén San Román. Oriunda de la localidad bonaerense de Bragado, que tenía sólo 26 años cuando se suicidó en el 2020 luego de que su ex pareja difundiera videos íntimos.

El proyecto de promoción del hidrógeno llegó al Congreso

Después de varios meses de haberse anunciado, incluyendo un lugar en el temario de sesiones extraordinarias del verano, el gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, bajo los objetivos del desarrollo productivo y comercial.



Además, la iniciativa -que establece un régimen por 30 años- se enmarca en el camino hacia las energías renovables, en línea con los compromisos y acuerdos internacionales asumidos por Argentina para contribuir en la transición energética. Pese a la expectativa de la Secretaría de Energía y el interés de provincias productoras, especialmente Río Negro, la cercanía con la campaña electoral de cara a las Paso nacionales hace difícil pensar en que el texto tendrá un rápido tratamiento en la Cámara de Diputados, por la que ingresó y fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La primera, cabecera del proyecto, no se reúne desde el 31 de mayo de 2022.



En los argumentos de su propuesta, el Poder Ejecutivo señaló que “el hidrógeno bajo en emisiones se presenta como un caso emblemático por su potencial como vector de energías limpias y como insumo para procesos industriales, en particular por su capacidad de penetración en procesos y sectores difíciles de descarbonizar. Por otro lado, representa una oportunidad para la República Argentina dada la calidad de sus recursos naturales y sus capacidades industriales y tecnológicas para generar energías limpias con costos competitivos”.