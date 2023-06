Santi Maratea reveló cuántos miles de dólares por mes se queda de la colecta de Independiente

sábado 03 de junio de 2023 | 13:00hs.

Santiago Maratea busca dejar en claro que nada esconde en su rol como organizador del fideicomiso que busca recolectar el dinero que Independiente necesita para salvar la deuda que lo ahoga y en ese sentido, ya en el cierre de la semana en el que la IGJ puso la lupa sobre el documento y puso un controlador del mismo, contó por primera vez cuántos dólares le corresponden como fiduciario.

Maratea, excitado por la cifra que alcanzó su colecta para Independiente

En una serie de historias que subió a sus redes en la noche del viernes, Maratea destacó que su colecta para Independiente superó los 800 millones de pesos y expresó: “Me excita pensar en llegar a 830 millones porque así estaríamos más cerca de los 900 y, así, de los 1000 millones”.

El influencer además mostró los documentos con los que transparentó el pago del sellado del fideicomiso que se presentó en la IGJ a la escribanía de Oscar Daniel Cesaretti por un total de 439.200 pesos, todo lo cual sale del fideicomiso en el ítem del 0.8% contemplado para los gastos del acto jurídico.



Y en este sentido aclaró: “Cuento esto porque algunos quieren hacer parecer que acá hay algo turbio, pero queda claro que todo esto que pasó en esta semana fue una opereta. Está todo claro y acá se los muestro”.

¿Cuántos dólares se lleva Santiago Maratea de la colecta para Independiente?

En el marco de su explicación del pago a la escribanía antes mencionado, Maratea contó que al fideicomiso se le hicieron dos adendas: una para abrir una cuenta en el exterior que permita donar a los hinchas y demás personas que vivan en el extranjero y quieran sumar a la campaña, y otra alusiva al pago de sus honorarios como organizador, momento en el cual contó cuántos miles de dólares le corresponden por mes y la modificación que se hizo por un tema de plazos.

“Según el fideicomiso, el 19 de cada mes deberían cobrar las personas que están trabajando en el fideicomiso, yo uno de ellos. Ese plan de pago de 30 mil dólares que es para pagar el 5% mío es una vez por mes, y yo ya debería haber cobrado pero dije que no porque aún no se pagó la deuda del América de México (ndr: casi 6 millones de dólares por el pase de Cecilio Domínguez). Me dijeron que eso hay que aclararlo y la adenda que hicimos indica ahora que no es obligatorio cobrar el 19 de cada mes”, apuntó Maratea.