sábado 03 de junio de 2023 | 11:30hs.

Israel y Brasil se miden este sábado, desde las 14.30, por los cuartos de final del Mundial Sub 20 en el estadio Bicentenario de San Juan con la misión de ganar y pasar a las semifinales.

Cómo llegan Israel y Brasil a los octavos del Mundial Sub 20

Israel viene de vencer por 1-0 a Uzbekistán en los octavos de final de la cita ecuménica de la categoría, habiendo clasificado en el segundo lugar del Grupo C con 4 puntos, detrás de Colombia.

Brasil, por su parte, viene de golear por 4-1 a Túnez sin pasar sobre saltos. La Canarinha terminó en el primer lugar del Grupo D gracias a la diferencia de gol, ya que Italia y Nigeria también cosecharon 6 puntos en su zona.

La probable formación de Israel vs. Brasil, por el Mundial Sub 20

Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Stav Lemkin, Or Israelov, Roy Revivo; Ilai Madmoun, Roy Navi, Omer Senior, Tay Abed; Ariel Lugassy y Dor Turgeman.

El posible once de Brasil vs. Israel, por el Mundial Sub 20

Kaique; Arthur, Jean Pedroso, Robert Renan, Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes, Marquinhos; Sávio, Marcos Leonardo y Guilherme Biro.

Israel vs. Brasil, por el Mundial Sub 20: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 14.30

TV: TyC Sports Play

Estadio: San Juan del Bicentenario