Nación acordó con Misiones la ejecución de un nuevo puente de ingreso a Moconá

El gobernador Oscar Herrera Ahuad firmó ayer con el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, una serie de convenios que aseguran el financiamiento para que este año se construyan tres obras de infraestructura turísticas muy esperadas en la tierra colorada y un hotel dentro del predio del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), para que allí puedan alojarse los deportistas que entrenan en esas instalaciones.



En cuanto a las obras turísticas, se trata de un nuevo puente sobre el arroyo Yabotí, en el ingreso al Parque Provincial Moconá, para asegurar que ese paso no se inunde con las crecidas habituales de ese curso de agua y que permita el tránsito de personas de manera continua. Las otras dos obras son la construcción de un Centro de Informes en Costa Sur, en Posadas y la puesta en valor del Parque Provincial Urugua-í.



“Misiones ha conseguido un muy buen equilibrio entre las actividades de turismo y de deporte y con ese espíritu hoy estamos celebrando estos acuerdos de obras que serán disfrutados por los misioneros y por los turistas y deportistas que nos visiten”, señaló a El Territorio, el gobernador Oscar Herrera Ahuad al salir del Ministerio de Turismo de la Nación donde se realizó la firma de los convenios de obras.



El gobernador concurrió al acto acompañando por los ministros de Deporte, Javier Corti y de Turismo, José María Arrúa.



Por su parte, el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, destacó que “tanto en turismo como en deportes, estos acuerdos que hoy firmamos permitirán avanzar con obras de gran envergadura mediante financiamiento internacional, que consolidan a Misiones como uno de los destinos más importantes del país y una referencia para la región a nivel deportivo”.



El nuevo puente sobre el Yabotí

En el paquete de inversiones para obras turísticas que ayer acordaron el gobernador, Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens figuran la construcción de un nuevo puente sobre la ruta provincial 2 en su cruce con el arroyo Yabotí, justo en el ingreso al Parque Provincial Moconá.



“Esta es una obra fundamental para el turismo de nuestra provincia, porque se trata de un puente que estará a una altura mucho mayor que el actual y, por lo tanto, no quedará inundado de agua con las crecidas y permitirá el paso de vehículos y de personas de manera constante independientemente de las subidas del cauce de agua”, explicó el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa.



La obra será realizada por la Dirección Provincial de Vialidad con un financiamiento proveniente del Programa de Desarrollo, Inversión y Facilitación del Turismo de Naturaleza de Argentina, con recursos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Según explicó el ministro Arrúa este nuevo puente “es de fundamental importancia para el crecimiento del turismo misionero que necesita ser receptivo todos los días del año, sin ningún tipo de obstáculos, por eso este puente nuevo dará certezas a los turistas que quieren visitar los Saltos del Moconá y muchas veces no saben si podrán acceder o no por las crecidas que tapan el puente viejo”.



Por su parte el director de Vialidad Provincial, Sebastián Macias, explicó que el nuevo puente “se elevará de la altura actual de 1,58 metros sobre el nivel del lecho del cauce a 7,70 metros de altura libre y con una longitud total de 56,50 metros. Tendrá un ancho total de 9,90 metros, con calzada 8,30 metros para dos carriles de circulación y veredas peatonales de 0,80 metros de ancho a ambos lados de la calzada”.



Las otras dos inversiones en turismo, que forman parte del acuerdo firmado ayer en esta ciudad, son la construcción de un centro de informes en la Costa Sur de la ciudad de Posadas y la puesta en valor del Parque Provincial Urugua-í.



Nuevo alojamiento

“Esta obra de construcción de un hotel para que allí puedan pasar la noche o descansar los deportistas que vienen de distintos municipios a entrenar al Cepard es un anhelo que hace bastante tiempo queremos concretar y que hoy (por ayer) felizmente se logró” explicó a El Territorio, el ministro de Deportes de Misiones, Javier Corti.



Seguidamente el funcionario destacó que “el descanso es fundamental para los deportistas y muchos deben viajar bastante y eso no ayuda a la relajación necesaria para el alto rendimiento, por eso este hotel será una gran solución para los deportistas sobre todo aquellos del interior de nuestra provincia que tendrán un lugar confortable para alojarse”.



Según manifestó, además, el ministro Corti “las instalaciones con capacidad para alojar hasta 60 personas también servirán para que allí puedan instalarse las delegaciones de deportistas que muchas veces nos visitan y que ahora podrán estar mas cómodas” y agregó que “además de los dormitorios y de los sanitarios, el hotel también contará con un comedor con una cocina con todo lo necesario para la elaboración de alimentos, un espacio de usos múltiples, estacionamiento y accesos especiales para personas con discapacidad”.



En tanto, de acuerdo a lo que figura en el convenio firmado en la jornada de ayer “el nuevo edificio tendrá una superficie de 480 metros cuadrados destinada a la concentración de deportistas, contará con 60 plazas, áreas de esparcimiento, buffet, sanitarios, depósitos y lavaderos, espacios para profesores y responsables de delegaciones, salón de conferencias y usos múltiples”.



Finalmente Corti explicó que “la obra de construcción comenzará en cuestión de semanas y tendrá un tiempo de ejecución planificado en 6 meses, por lo tanto esperamos poder estrenar esas instalaciones entre fines de año y principios del 2024, si todo marcha como ayer se acordó”.