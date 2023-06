Argentina renovó swap con China y una ampliación de U$S 10 mil millones

sábado 03 de junio de 2023 | 6:02hs.

Tal como lo había anticipado Ámbito, ayer a la madrugada de Argentina, Miguel Pesce, presidente del Banco Central (BCRA) renovó junto al presidente del Banco de la República Popular de China (PBC), Yi Gang, el swap de monedas por otros 3 años.



En el encuentro también se acordó la activación de un segundo tramo de hasta otros 35.000 millones de yuanes (equivalentes a U$S 5.000 millones) que se irían liberando a favor del BCRA a medida de las necesidades financieras que derivan de la restricción generada por la caída de exportaciones del complejo agropecuario por la sequía histórica.



“El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, suscribió la renovación anticipada del swap por 130 mil millones de yuanes por el plazo de 3 años. Asimismo, se inició el procedimiento de ampliación del monto de uso por otros 35 mil millones de yuanes”, señala un comunicado del BCRA. Y aclaran que dicha ampliación operará una vez que se agote el primer tramo de ampliación vigente en la actualidad.



Ese monto disponible será utilizado para el intercambio comercial entre ambos países y por acuerdo de las partes, y se aumentará, de esta forma, de 35.000 millones a 70.000 millones yuanes la capacidad de uso.



Así, según explican fuentes del Ministerio de Economía, “están garantizados U$S 5.000 millones más, que serán liberados una vez que se agoten los primeros”. De ahí, que el total de libre disponibilidad alcanzará en un mediano plazo los U$S 10.000 millones. Los mismos se podrán utilizar para financiar operaciones o intervenir en el mercado de cambios, según se confirmó oficialmente.



Sin embargo, desde China habrían impuesto una condición para avanzar con esta renovación y posterior ampliación: que se mantenga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Recordemos que el swap es un intercambio de monedas entre bancos centrales. El BCRA le da pesos al BPC y éste le entrega yuanes a cambio. El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en el año 2009. En 2014, fue firmado un segundo trato, que fue renovado en 2017 y complementado a fines de 2018 con uno suplementario. Y, en agosto de 2020, se firmó el acuerdo que ahora se renueva.



El acuerdo

Así, lo que se firmó ayer es la renovación de ese sistema, que involucra 130.000 millones de yuanes del swap y 35.000 millones de libre disponibilidad, equivalentes de U$S 5.000 millones, que ya están en una cuenta del BCRA y que le dieron la posibilidad de mejorar la situación de sus reservas netas.



Por otro lado, también se hablaba de la posibilidad de ampliar ese tramo de libre disponibilidad. Había dudas en algunos sectores del mercado de que se avanzará en ese sentido también y finalmente se logró, pero no de manera automática, sino que lo que se firmó es una especie de acuerdo para una futura habilitación de montos de libre disponibilidad a favor del BCRA, que se irá liberando a medida que el regulador monetario lo requiera.



Y es que el BCRA no ha utilizado aún los U$S 5.000 millones líquidos que ya están en una cuenta a su nombre, por lo que, por el momento, tiene esos recursos disponibles en sus reservas, pero, ante el difícil contexto actual, es muy positivo que se abra, como se hizo, la posibilidad de acceder a otro monto de igual valor en el futuro, tal como China se comprometió con este acuerdo de ampliación hasta los U$S 10.000 millones.

Dos empresas convertirán a yuanes su deuda

Luego de la ampliación del swap negociado por la comitiva que encabeza el ministro de Economía Sergio Massa, se anunció que dos empresas argentinas aceptaron convertir su deuda de dólares a yuanes. Se trata de las principales industrias electrónicas de Tierra del Fuego que tenían pagos con vencimiento en los siguientes meses: mayo, junio, julio y agosto. En el caso de Newsan, una empresa argentina dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de electrónica, convertirá su deuda de U$S 256 millones a yuanes. En tanto que Mirgor, una empresa argentina que produce componentes electrónicos, móviles y automotrices, y además exporta, distribuye y comercializa productos agrícolas convertirá U$S 373 millones a yuanes.En total se dejan de pagar U$S 630 millones y se afrontarán en la divisa china.

Se promoverá el uso del yuan en el mercado local de cambios

El Banco Central (BCRA) se comprometió ayer a promover la incorporación del yuan en el mercado financiero argentino, a través del uso del swap de monedas con China -que se amplió a 70.000 millones de yuanes, equivalentes a unos U$S 10.000 millones- para proveedor liquidez a operaciones en el mercado de futuros y de spot (compra al contado).



Así lo informó ayer por la tarde la autoridad monetaria, luego de mantener reuniones con entidades financieras con sede en Pekín, con las que conversó sobre la necesidad de desarrollar operaciones en yuanes RMB en el mercado de capitales argentino. “El tramo activado del swap entre el BCRA y el Banco del Pueblo de China puede servir para otorgar liquidez a las operaciones financieras que se hagan en la moneda yuan RMB”, aseguró el BCRA en un comunicado.



El objetivo del Banco Central es difundir el pago de importaciones con yuanes, que simplifica la operatoria y reduce el costo financiero para las empresas argentinas que importen productos desde China, al eliminar la intermediación con otras monedas como el dólar.



En ese sentido, la difusión de un mercado de futuros en yuanes permitiría a las empresas que tienen aprobado el acceso a yuanes en el mercado de cambios pagar una importación a 30, 90, 180 días y poder cubrirse con un contrato a futuro en esa moneda, con vencimiento en el plazo de su pago.



De esta forma, el yuan pasaría a tener los mismos mecanismos de cobertura que hoy tiene el dólar. Según pudo confirmar Télam, al menos una docena de instituciones financieras que operan en la Argentina iniciaron consultas en las últimas semanas para empezar a operar a través del sistema internacional de pagos interbancarios (Swift) con yuanes.



Esto se debe al creciente interés de empresas clientes de los bancos locales, que quieren cerrar la importación de insumos y otros bienes, en medio de la escasez de dólares que afecta a la Argentina, ante la peor sequía de los últimos 100 años.

Apoyarán ingreso de la Argentina a los Brics

El presidente de la Asamblea Popular China, Zhao Leji, le adelantó ayer al diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner y a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que su país impulsará el ingreso de la Argentina a los Brics -que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, lo que abrirá las puertas para el acceso a asistencia en materia financiera. Kirchner y Moreau fueron recibidos en Pekín por el titular de la Asamblea Popular China, que es el órgano supremo de las instituciones del Estado, y durante el encuentro Leji les confirmó que China propiciará el ingreso de la Argentina al grupo de los Brics, informaron fuentes de la delegación.



Ayer, la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los Brics, Dilma Rousseff, se reunió en China con el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien le comunicó que el directorio de la entidad la habilitó formalmente para que en la próxima reunión se vote el ingreso de la Argentina a esa institución.



Se trata de una decisión clave para el país, sobre todo por la posibilidad de asistencia en materia financiera a la que podrá acceder la Argentina al sumarse como miembro del banco. La presidenta de la Cámara de Diputados, en ese sentido, destacó “el apoyo de China a la Argentina para ingresar a los Brics” porque esto va a permitir que se abran oportunidades en materia de asistencia financiera para seguir potenciando el crecimiento del país” y “al mismo tiempo proteger las reservas del Banco Central, algo que es necesario después del impacto de la sequía”.



Durante el encuentro, el presidente de la Asamblea Popular China le transmitió a Kirchner y Moreau sus saludos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo recibió como presidenta en mayo de 2015 en el marco de una visita oficial a la Argentina.



Moreau aseguró que “la Asamblea Nacional Popular de China, así como el Congreso Nacional de la Argentina, desempeñan un papel crucial en la promoción de la concertación política entre los diferentes sectores sociales, étnicos y culturales” para “garantizar los acuerdos de mediano y largo plazo que garanticen el avance en la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestras naciones”.