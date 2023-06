Testigos reafirmaron que el olero asesinado en Posadas era agresivo

sábado 03 de junio de 2023 | 10:00hs.

En el Tribunal Penal Dos de Posadas se llevó a cabo en la mañana de ayer la tercera audiencia del debate oral por el homicidio de Ramón Fretes (63), dueño de una olería del barrio El Porvenir II de Posadas, que falleció el 20 de agosto de 2020.



El debate oral, que tiene en el banquillo de los acusados a Ramón Totito Elizandro Cruz (25), dio lugar a tres testigos circunstanciales.



Se trató de dos vecinas que habrían presenciado los momentos previos al crimen. Además, se presentó un vecino que fue testigo en el momento en que la policía trasladaba el cuerpo del olero.



Una de las declarantes fue Carla Servín, amiga del imputado, quien en el momento de la tragedia se encontraba trabajando a dos casas de distancia.



“Estábamos trabajando con mi marido (Jorge Leal), cuando escuché que Ramón y Fretes discutían porque el hombre de 63 años no le pagaba”, comenzó su declaración.



En esa línea, mencionó que “yo estaba con el carro, cruzando por la calle y mi marido se quedó en las leñas de la casa. Cuando Cruz salió a la calle, se encontró con Jorge, que ve que Cruz estaba con un golpe en la cara, por lo que le pregunta qué le pasó”.



Ante esa consulta, Servín agregó que la respuesta del imputado fue que “el señor Fretes le pegó, después de discutir”.



Por el supuesto golpe que recibió Cruz por parte del olero, Servín indicó que “Cruz estaba golpeado, sangrando, en el lado izquierdo de la sien. Tenía un golpe importante con rastros de migas de ladrillo”.



Además, manifestó que el acusado al retirarse del lugar, expresó que “estaba asustado, porque no sabía qué pasó”.



En otro tramo de su testimonio, la testigo describió al hombre de 63 años como “un hombre muy agresivo y que cada vez que pasaba por ahí faltaba el respeto. Era alguien que tomaba alcohol todos los días”.



Por su parte, el fiscal Glinka le preguntó a Servín si sabía por qué su marido iba a visitar a Cruz en la prisión. La testigo respondió que eso no había pasado.



A su vez, la mujer dijo que en la calle cuando sucedió la discordia estaba otra vecina, identificada como Guadalupe Leal, que “se dirigía a comprar a un kiosco que estaba por la ruta 213”, comercio que el fiscal Glinka cuestionó su existencia para esa época, advirtiendo que podría ser un falso testimonio por parte de Servín.



En segunda instancia, fue el turno de prestar declaración para Guadalupe Leal, quien sería vecina y ‘media hermana’ con el imputado, ya que se habían criado juntos.



“Yo iba pasando por la calle, porque me iba a comprar a un kiosco que estaba a tres o cuatro cuadras. Ahí escuché que Fretes estaba insultando a Cruz, por lo que me asusté. En ese momento Fretes agarró un ladrillo y le agredió a Ramón en la cara”, relató Leal.



En ese contexto, mencionó que lo primero que hizo, fue avisarle a la madre del acusado sobre la agresión. Luego de dar aviso a la progenitora, la mujer expresó que volvió al lugar, junto a otra vecina.



A su vez, explicó que al llegar a la zona, vieron que la policía tenía detenido al joven de 25 años, a quien se lo podía ver “todo ensangrentado dentro del móvil”.



Asimismo, Leal sostuvo la versión mencionada con anterioridad por Servín, respecto a cómo era la víctima de homicidio, alegando que “tenía muchos problemas con los vecinos y era una persona agresiva con su personal de trabajo”.



Ante la pregunta del fiscal Glinka, sobre la presencia de Servín en la calle esa noche -testigo que mencionó haber visto a Leal-, la mujer respondió que no recordaba haberla visto. “Porque cuando vi la agresión, me fui a avisarle a la madre”, ratificó.



Dos golpes

Por otra parte, Guadalupe Leal mencionó que además del ladrillazo, hubo otro golpe que Fretes le había dado al joven de 23 años. Es decir, que en lugar de uno, hubo dos golpes por parte del hombre de 63 años hacia su empleado.



“El señor Fretes, cuando estaba insultando a Cruz, primero le pegó un ladrillazo por la cara. Después agarró otra cosa y lo volvió a golpear”, detalló la testigo.



Momentos antes de las declaraciones de Leal, la madre del acusado ingresó a la sala de audiencia, tras solicitar poder presenciar el debate oral. Lo último fue analizado por el Tribunal, ya que se había mencionado que el estado de salud de la progenitora podría ser perjudicada al escuchar el juicio.



Por otra parte, el último testigo que se presentó en la sala del Tribunal Penal Dos de Posadas fue Fernando Flores, el vecino más cercano del olero asesinado.



Flores en su declaración ratificó lo dicho con anterioridad por Servín y Leal, ya que reconoció que su vecino era una persona que reaccionaba de manera violenta y que era una situación que se agravaba cuando se alcoholizaba.



“Los gritos se escuchaban más cuando él tomaba. Ya era normal que grite”. En ese marco, el testigo mencionó que ese día en particular-cuando ocurrió el homicidio-no escuchó ninguna discusión o gritos.



“No lo vi golpeado”

En otra parte de su testimonio, el declarante recordó que Cruz al ser detenido, “estaba bien” y que “no lo vi golpeado en la cara”, agregando que en el momento que él observó al acusado, la ventanilla de la patrulla estaba por la mitad.

Ramón Erizandro Cruz (25) está imputado por homicidio simple. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Por último, Flores mencionó que no recuerda que la testigo Leal haya estado en el lugar, cuando el imputado se encontraba detenido en el patrullero.



“Aparte de mí, los civiles que estaban eran mi señora y una pariente de don Ramón. Después todos los móviles de la Policía”, recordó el testigo, añadiendo que “no vi a nadie más”.



Ese testimonio cerró la ronda de testigos en la sala de audiencias del TP Dos. En tanto, el debate oral pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 8.30, cuando será el turno de los alegatos de las partes y posible sentencia.