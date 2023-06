Lula quiere ajustes en pacto Mercosur con Unión Europea

sábado 03 de junio de 2023 | 6:02hs.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo ayer que Brasil no firmará un pacto comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, pendiente desde hace tiempo, sin ajustes.



Lula se refirió en concreto a la oposición de su gobierno a permitir que las empresas europeas vendan bienes y servicios al sector público brasileño, como pretenden los negociadores comerciales del bloque.



“Si no aceptan la posición de Brasil, no hay acuerdo”, dijo el mandatario a periodistas en un acto para inaugurar una línea de montaje para la producción de autobuses eléctricos en Sao Bernardo do Campo, a las afueras de San Pablo (ver Nueva fábrica...).



El líder izquierdista, en el primer año de su tercer mandato como presidente, subrayó que su gobierno “valorizará el producto brasileño, que genera empleos, genera renta y mejora la calidad de vida de las personas”.



Las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la UE y el bloque Mercosur que componen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay terminaron en 2019 con un borrador de acuerdo tras años de conversaciones.



No obstante, la aprobación final ha estado en suspenso debido a las preocupaciones, especialmente en Francia, sobre la deforestación del Amazonas y el compromiso de Brasil con la acción contra el cambio climático.



Francia lo ve lejos también

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur no está cerca de firmarse, estimó también ayer una fuente diplomática francesa, antes del viaje del ministro francés de Comercio a Brasil.



Ambos bloques concluyeron un acuerdo en 2019, tras dos décadas de complejas negociaciones, pero este no se firmó por la inquietud en Europa con la política ambiental del entonces presidente brasileño, Jair Bolsonaro.



La relación mejoró con la llegada al poder en enero del líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en sustitución del ultraderechista, pero la UE mantiene su reclamo de incluir el respeto de sus normas ambientales en el pacto con el bloque integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.



“En este momento, todavía no hemos llegado a ese punto. Queda mucho trabajo por hacer con los países del Mercosur sobre este tema”, dijo esta fuente diplomática, durante una conferencia telefónica con periodistas.



En abril en Madrid, Lula y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, -que asumen en julio la presidencia pro témpore de sus respectivos bloques regionales- manifestaron su deseo de cerrar el acuerdo en 2023.