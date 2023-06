Encontró a un perro desnutrido al costado de la ruta y lo asistió

viernes 02 de junio de 2023 | 18:55hs.

Cada 2 de junio se celebra el Día del Perro, justamente en una fecha tan especial El Territorio cuenta una historia de una joven que tuvo un detalle muy especial: atendió a un perro abandonado en plena ruta provincial 7. El can estaba desnutrido y deambulaba al costado de la arteria provincial. Ahora pide ayuda económica para asistirlo y un dueño responsable.

Gisell Sersing se trasladaba desde su Jardín América natal hacia Aristóbulo del Valle, donde estudia el Profesorado de Biología y al notar el estado del perro no dudó en asistirlo. "El perro deambulaba por la ruta 7, quise ayudarlo porque me dejó en shock el estado en el que estaba y no podía ser indiferente", sostuvo.

Sersing dijo que ama los animales, desde chica siempre rescataba alguno de la calle y hoy en día sigue pero su situación económica no permite ayudar a todos porque no tiene trabajo y se enfoca solamente en el estudio, por lo tanto pide colaboración para afrontar el tratamiento en el veterinario y un dueño responsable que lo pueda atender. Al ser consultada si le puso un nombre contestó que sí, 'Rocco'. Incluso acotó que tiene seis mascotas y cuatro de ellos son rescatados.

A su vez recordó el momento en que se acercó a Rocco por primera vez y la reacción del perro. "Yo bajé del auto donde viajaba, él no me tenía confianza y cambió el rumbo, como yo tenía una galletita le empecé a tirar para que venga hacia mí y pueda comer y así lo hizo", relató.

Cuando la joven se acercó, el perro se percató y empezó a correr, momento en que Gisell regresó al auto, se sentó y empezó a llorar al sentir frustración. Fue así que Rocco paró de correr y de a poco volvió. "Al intentar por segunda vez es como que él se dejó, se entregó porque no se quiso escapar y lo pude llevar conmigo".

El acto hecho por la chica tuvo gran repercusión y enlaza las ciudades donde ella nació y estudia. Vecinos empezaron a donar dinero para pagar los tratamientos que precisa Rocco. "Personas de Jardín y de Aristóbulo me colaboraron, es como que se unieron ambos lugares por un mismo fin y de eso estoy muy agradecida", expresó y añadió que cada vez que deba viajar de una comuna a otra Rocco va junto y lo va a tener a su cargo hasta que él se recupere y luego buscará quién lo pueda adoptar.

La futura docente sostuvo que cuando empezó a llevarle al veterinario en Aristóbulo del Valle, el profesional le dijo que si pasaba una semana más en la calle los parásitos iban a causar daños irreversibles en sus órganos. "Rocco está mejor que ayer, tuvo avances en cuanto a digerir comidas y tiene mas confianza, en estos momentos necesita controles diarios y la semana que viene se le hará un análisis completo para descartar enfermedades, así se puede recuperar", mencionó.

Quiénes deseen colaborar económicamente para costear la atención que Te quiere Rocco, Gisell Sersing dejó su número de cvu, alias y número de teléfono. "Todo 100 o 200 pesos sirve, quiénes deseen ayudar voy a estar muy agradecida", dijo.

Cvu mercado pago: 0110730430073004690101

Alías: GISELLSERSING

Celular: 3743470104