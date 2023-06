Marcelo Gallardo, en la mira de otro gigante de Europa

viernes 02 de junio de 2023 | 11:15hs.

“Me voy del club y lo dejo en mejores condiciones que en las que lo encontré”, apunta. Tomé esta decisión por razones privadas y profesionales. No me voy porque tengo un acuerdo con otro club. Agradezco a los dirigentes. Fue un honor para mí entrenar durante una temporada en Olympique. Encontré seguidores como rara vez encuentras”. Con esas palabras, Igor Tudor anunció públicamente su salida del Olympique Marsella, dejando vacante un importante puesto de entrenador.

Pablo Longoria, director deportivo de la entidad nueve veces campeona de la Ligue 1 y una vez de la Champions League (1992/93), es el encargado de encontrar al sucesor del croata y dentro de su lista aparece Marcelo Gallardo, quien se encuentra libre tras su salida de River Plate y conoce a la perfección el torneo francés.

El Muñeco, que en el pasado fue vinculado a equipos como Mónaco, Paris Saint Germain y Chelsea, defendió las camisetas del elenco monegasco y de la capital consiguiendo cuatro títulos. En los del Principado alzó una Ligue 1, una Supercopa de Francia y una Copa de la Liga, mientras que con el PSG consiguió una Copa de la Liga.

“Marcelo Gallardo (47) tiene todo lo que el entrenador ideal tiene para ofrecer. Conoce el campeonato francés, tiene un palmarés increíble y su filosofía de juego encaja a la perfección con la plantilla del Marsella con una presión alta e intensa, un juego basado en la posesión y laterales de pistón utilizados en ocasiones como laterales. Esto no cambiaría la vida diaria de los jugadores de OM”, manifestó el sitio FootMercato.

Los de Marsella, que este sábado cerrarán la temporada visitando al AC Ajaccio, tienen 73 unidades y figuran en la tercera colocación, lo que les brindó un boleto a la próxima edición de la Champions League. Entre sus principales figuras aparecen el defensor congoleño Chancel Mbemba, el mediocampista ucraniano Ruslan Malinovskyi, el volante francés Valentin Rongier, el lateral portugués Nuno Tavares, el arquero español Pau López, el marcador central argentino Leonardo Balerdi y el delantero chileno Alexis Sánchez.

Vale destacar que hace unas semanas el Muñeco advirtió que “no soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club antiguo porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de operar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”.

No obstante, L’Equipe advierte que dentro de las opciones del OM aparecen otros nombres, como el de Marcelino, quien se encuentra libre y conoce a Longoria cuando coincidieron en Valencia de España. Los directivos también pusieron sus ojos en la Serie A, especialmente en Raffaele Palladino (Monza) y Vincenzo Italiano (Fiorentina -también es pretendido por Napoli-).