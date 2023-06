La postura que tomará Boca Juniors según el veredicto judicial en la causa contra Sebastián Villa por violencia de género

viernes 02 de junio de 2023 | 9:15hs.

“Soy una excelente persona, nunca le haría daño a Daniela. Soy un buen hijo, un buen hermano. Creo en Dios. Espero que todo salga bien. Soy inocente”. Esas fueron las últimas palabras que Sebastián Villa, acompañado de su abogado Martín Apolo, dijo ante la jueza Susana Dávalos en los tribunales de Lomas de Zamora para defenderse de la denuncia realizada por su ex pareja Daniela Cortés antes del veredicto que se dará a conocer hoy. El fiscal Sergio Anauati solicitó que el Juzgado N°3 lo condene a la pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones leves y amenazas, además de prohibirle que se acerque a la víctima. En Boca juraron ser implacables, pero todo indica que no se apresurarán a tomar decisiones contundentes.

Si Villa es absuelto, el futbolista seguirá su rutina normalmente con el grupo de trabajo comandado por Jorge Almirón que anoche disputó el partido contra Arsenal en Sarandí y se preparará para el duelo por la Libertadores del próximo martes ante Colo Colo en la Bombonera. La encrucijada para los directivos será el proceder en caso de que sea hallado culpable de los cargos que se le imputan.

Cuando el caso Villa explotó a fines de abril de 2020 el presidente xeneize, Jorge Amor Ameal, se tomó algunos días para formar una opinión que hizo pública: “Está en manos de la Justicia, pero mientras tanto él sigue siendo jugador del club. Nosotros queremos ser esclavos de la Justicia y cuando ésta se expida no nos temblará el pulso”. A los pocos meses, el pope azul y oro matizó: “Si es culpable hay que curarlo, esta es la historia (...) Nosotros estamos esperando lo que determine la Justicia. A la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema lo podemos resolver”.

En la misma sintonía, un Juan Román Riquelme que desde hace años ponderó a Villa como “el mejor jugador del fútbol argentino” evitó referirse a la denuncia y reforzó el pensamiento de Ameal de aguardar por la determinación de la Justicia: “Una cosa es si hablamos de fútbol, el otro tema es diferente. Todos odiamos el otro tema, sea quien sea, lo repudiamos, nos da bronca. Es un tema tan sensible que hasta tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos a ver lo que diga la Justicia”.

En los últimos mercados de pases, el colombiano de 27 años tuvo algunos sondeos para ser comprado por clubes europeos, pero ninguna oferta llegó a buen puerto. O bien no se concretó oficialmente o estuvo lejos de lo pretendido por el Consejo de Fútbol. En tanto, el ex extremo de Deportes Tolima extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2024 y fue considerado por todos los entrenadores de turno con excepción de un tramo comprendido entre la eliminación de la Libertadores 2021 contra Atlético Mineiro, cuando el futbolista presionó para ser vendido y se marchó a su país sin previo aviso (a eso le prosiguió una sanción extraoficial por la que no fue tenido en cuenta por varios partidos).