Celeste Cid y el lado B del empoderamiento femenino: “Hay una sobreexigencia”

viernes 02 de junio de 2023 | 6:00hs.

Celeste Cid brindó una entrevista a la revista Gente, donde reflexionó sobre el empoderamiento femenino, y cómo en un punto, sostener ese “empoderamiento” nos llena de sobreexigencias y autoexigencias. “Me genera contradicción, porque a las mujeres nos está pasando que hay una sobreexigencia. Tenemos derecho a soltar ese lugar, pero qué difícil”.

Y se sinceró: “A mí me pasa que dejé de fumar hace un año y medio y me cambió mucho el cuerpo. Es como que también cambié como tres talles de pantalón y la ropa no me cierra. Somos bravas con eso. Yo me doy cuenta de que, a veces, me tengo que hablar con mucho más cariño. De nuevo está esa exigencia, del cuerpo, hay montón de cosas que hay que trabajar”.