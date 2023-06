Samantha reaparecerá en la secuela de ‘Sex and the city’ pero sólo en un capítulo

viernes 02 de junio de 2023 | 6:00hs.

La actriz Kim Cattrall (66) volverá a ponerse en la piel de la sensual Samantha Jones en la segunda temporada de And Just Like That, la continuación de Sex & the city que estrena nuevos capítulos el 22 de junio en la plataforma HBO Max.

Cattrall fue la única de las cuatro protagonistas de la popular comedia que no regresó a su personaje en la nueva serie, que sigue las andanzas de las amigas cuando ya han superado los 50. Eso sí, el regreso será breve, ya que sólo será para una única secuencia que se verá en el último episodio de esta segunda temporada, que se emitirá en agosto, según adelantó el sitio Variety.

El medio estadounidense explicó que la actriz grabó su diálogo el pasado 22 de marzo en Nueva York sin cruzarse en ningún momento con el resto de actrices de la serie, incluida Sarah Jessica Parker, con la que arrastra una larga y conocida enemistad. Tampoco se vio las caras con el responsable de la ficción en esta nueva etapa, Michael Patrick King.

Breve reaparición

La ausencia de Samantha en la primera temporada se explicó diciendo que se había mudado a Londres. En esta secuencia, el personaje tendrá una conversación telefónica con Carrie Bradshaw, el personaje que interpreta Sarah Jessica Parker. En cualquier caso, este regreso no significa que el personaje vaya a continuar en sucesivas temporadas, aunque tampoco se descartó oficialmente.

La noticia del regreso de Samantha ha generado revuelo entre los seguidores de la icónica serie, que echaron de menos su participación en la secuela And Just Like That.

Para la nueva serie sí volvieron Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (Miranda en la ficción) y Kristin Davis (que interpreta a Charlotte). Cattrall se reencuentra así con un personaje que en 2016 afirmó que nunca más volvería a interpretar.

El breve regreso de la actriz sorprende por la tensa relación personal que mantiene tanto con Sarah Jessica Parker como con el resto del reparto de la serie original. Según publicó The Telegraph en 2008, la enemistad con Parker comenzó semanas antes de empezar a grabar la segunda temporada de Sex & the city, cuando su creador, Darren Star, del que Cattrall era íntima amiga, fue reemplazado por Michael Patrick King, amigo de Parker.

Más tarde, Cattrall explicaría en una entrevista que la diferencia salarial (Parker cobraba 300.000 dólares más que el resto por ser productora ejecutiva) fue uno de los motivos que marcó el fin de la serie en 2004.

Ruptura pública

La ruptura en la relación de las dos actrices fue total y pública en 2017, cuando algunos medios publicaron que no habría tercera película por las exigencias de Cattrall.

Tras unas declaraciones de Parker por las que se sintió aludida, Cattrall dio una entrevista en la que confirmaba los rumores: “Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal”, había dicho.

“Recibir esta mala prensa por algo que llevo diciendo desde hace casi un año, que afirmen que soy una diva por mis exigencias... Ahí responsabilizo a las personas del proyecto, especialmente a Parker, ya que creo que pudo haber sido más amable. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido. Nunca pedí dinero, nunca pedí proyectos. Ser considerada como una especie de diva es absolutamente ridículo”, dijo.

Y el enfrentamiento escaló en febrero de 2018, cuando falleció el hermano de Cattrall repentinamente y Parker le dio el pésame en Instagram, donde también Cattrall le contestó: “Mi madre me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te dejará en paz esa Sarah Jessica Parker, esa hipócrita?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que sos una chica adorable”.