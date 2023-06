Volvé a entrenar y a sentirte cómodo con Club El Territorio

jueves 01 de junio de 2023 | 12:19hs.

Se hizo presente una temporada en donde hacer deporte queda en segundo lugar, o tal vez en el último de la lista de actividades diarias. Para ayudar a ponerse las pilas, Club El Territorio ofrece descuentos en tiendas que tienen de todo para esta temporada. Bicicletería 213, Sommer Deportes, Hums Posadas y Body Sculpt son las que cuentan con interesantes descuentos y productos de primera calidad.

En Body Sculpt Misiones los clientes pueden encontrar una amplia variedad de prendas de vestir que no sólo son cómodas para el deporte, sino también elegantes y atractivas para el día a día. Con una selección de productos destacados como calzas, buzos y camperas con diseños únicos y exclusivos, esta tienda ofrece la posibilidad de lucir un estilo original y presentable en cualquier ocasión. Lo mejor de todo es que todas las prendas deportivas y urbanas de Body Sculpt Misiones están confeccionadas con materiales de alta calidad, combinando telas y texturas que aseguran su durabilidad y resistencia.

En otro ámbito, el mundo del entrenamiento experimentó cambios significativos en los últimos tiempos y la posibilidad de ejercitarse desde casa cobró protagonismo. Desde Sommer Deportes comentaron que ahora es posible acceder a aplicaciones, videos en YouTube e incluso entrenadores en Instagram que brindan rutinas y ejercicios para realizar en casa. Además, mencionaron algunos elementos básicos para armar un gimnasio casero, como las pesas rusas, una colchoneta, una soga para saltar y mancuernas, entre otros. Estos simples elementos permiten llevar a cabo entrenamientos de alta calidad y todos los podés conseguir en esta conocida tienda posadeña.

Por otro lado, en la Bicicletería 213 se han sumado nuevos productos para la temporada de otoño. Ahora cuentan con bicicletas urbanas ideales para el uso cotidiano, ya sea para desplazarse al trabajo o simplemente disfrutar de un paseo por la costanera. Para aquellos que desean adentrarse en el mundo del ciclismo, se recomiendan las bicicletas MTB (Mountain Bike) de una gama media. Estas bicicletas ofrecen mayor seguridad y durabilidad a largo plazo, con un bajo costo de mantenimiento, siendo una excelente opción para principiantes. Una vez adquiridas estas bicis, el service puede realizarse con descuento de Club El Territorio varios días de la semana.

Para la cotidianidad no pueden faltar unos calzados Humms y menos ahora que ingresaron modelos nuevos para adultos y niños y accesorios como portanotebook. “Para la temporada de otoño no puede faltar el piloto y las botas de lluvias”, indicaron desde el local.

En todas las tiendas los clientes pueden encontrar opciones adecuadas a sus necesidades. Desde prendas de vestir de alta calidad y estilo para el deporte y el día a día, hasta bicicletas urbanas y recomendaciones para incursionar en el ciclismo, estos establecimientos brindan diferentes soluciones para todos aquellos que buscan mantenerse activos y saludables en los diferentes ámbitos de su vida.