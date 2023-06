San Pedro: productores yerbateros se movilizaron contra operativos de inspección laboral

jueves 01 de junio de 2023 | 10:42hs.

Un grupo de productores y prestadores de servicio de la yerba mate se reunieron en la mañana de este jueves, en la rotonda de acceso a San Pedro para mostrarse en descontento de operativos realizados por el Ministerio de Trabajo de Nación, Provincia y UATRE relacionados a la situación laboral de los tareferos. Exigen que el estado se haga cargo de la incompatibilidad de planes sociales con el trabajo registrado.

En lo que va de la semana personal de mencionados entes han realizado operativos en los yerbales para conocer la situación laboral de los tareferos, es decir se si encuentran registrados y demás exigencias, lo que generó malestar entre aquellos productores a quienes efectuaron actas porque en sus yerbales había personas no inscriptas. El motivo de movilización es porque se muestran en desacuerdo con dicho accionar ya que no depende de los colonos que el tarefero quiera o no registrarse.

En la asamblea realizada este jueves, Ariel Steffen, en diálogo con El Territorio argumentó que "Estamos con inspecciones en las chacras, donde están viendo los trabajadores que no están registrados. El problema de que los trabajadores no estén registrados, es debido a los planes sociales, es un problema netamente del estado, son quienes deben resolver para que todos los planes sociales sean compatibles con el trabajo en blanco"

Y recalcó que "Nosotros como productores automáticamente al entregar la yerba nos descuentan la corresponsabilidad gremial que es el aporte patronal, por un kilo de yerba nos descuentan $6,00, nosotros al igual que el cuadrillero cumplimos con nuestro deber porque pagamos el aporte para esas personas por adelantado".

El hecho de que los planes sociales no sean compatibles con el trabajo en blanco, no solo trae este tipo de inconvenientes, sino que el productor o prestador de servicio no consigue mano de obra para levantar la cosecha. "La gente no quiere perder los planes sociales, por eso no se registran, nosotros necesitamos que el estado se haga cargo de la situación que tenemos con los obreros rurales, es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo" recalcó Steffen.

Durante la reunión algunos productores se mostraron en contra del accionar del personal actuante, ya que según manifestaron, llegan a las chacras sin pedir permiso ingresan a los yerbales sin antes identificar al propietario o prestador de servicio y que, así como llegan a los yerbales para redactar actas, que realicen un trabajo a terreno, hablen con aquellos tareferos beneficiarios de planes sociales, conozcan el problema y en todo caso, como dicen que existe compatibilidad firmen un acta con el tarefero para asegurarles que no perderán el beneficio por registrarse.

Al cierre dejaron asentado en un acta, el pedido a los funcionarios y autoridades competentes. Entre los puntos solicitan, la compatibilidad de los planes sociales con el trabajo en blanco, que se retracten o anulen las actas realizadas en el municipio, que se suspendan los operativos entre tanto no se resuelva el problema y dieron un plazo de cinco días para que se resuelva el problema, de lo contrario tomarán medidas y no se descarta un corte de ruta.

Cabe mencionar que, sumado a lo mencionado anteriormente, en muchas ocasiones el tarefero, que representa a familias de muy escasos recursos, tampoco quiere registrarse ya que la tarefa ofrece mano de obra por temporada, por lo que, deja de cobrar el beneficio y luego debe viajar a otra localidad para volver a tramitar nuevamente el salario universal, por ejemplo.