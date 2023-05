Vecinos de San Ignacio piden más seguridad ante ola de robos en barrios costeros

miércoles 31 de mayo de 2023 | 19:36hs.

Los vecinos de varios barrios de San Ignacio que están cerca de la costa del río Paraná están en alerta ante la ola de robos que vienen sufriendo en los últimos meses. Desde hace unos cinco meses, cada noche personas desconocidas ingresas a las casas de fin de semana y en los clubes de la zona para perpetrar robos. Según explicaron ya son más de 50 los damnificados que sufrieron robos de botes, lanchas, motores de lanchas, motos de agua, kayak y hasta chalecos salvavidas.

El último fin de semana ingresaron a Hostel y al Club del Río y robaron kayak, el motor de una lanchar y salvavidas. En el club de Pesca de San Ignacio también son constantes los robos. La misma situación pasan los vecinos del barrio privado Cueva del Teyú, Monte Victoria y del Parque Provincial Teyú Cuaré.

Ya son más de 50 las familias damnificadas y se realizaron presentaciones de la delegación de Prefectura Naval Argentina y en la Comisaria de San Ignacio, pero nada se recuperó.

“En mi casa ingresaron el 22 de mayo me violentaron mi casa y fue a plena luz del día porque yo me fui a trabajar a las 6 y cuando volví a las 3 me encontré con mi casa dada vuelta, se llevaron unas armas familiares, yo hice la denuncia en la Policía pero no apareció nada”, comentó Jorge Rodríguez Leyrias quien desde hace 2 años vive en la zona del Teyú Cuaré.

“Mi familia tiene la chacra hace 23 años y mi mamá ya no quiere venir más por los constantes robos. Nosotros hace unos cinco meses venimos escuchando los robos y ahora nos tocó a nosotros. San Ignacio era un lugar tranquilo pero ahora no se aguanta más la situación”, explicó.

Por su parte Gustavo Sandoval sufrió el robo del motor de su lancha que nunca fue recuperado. “Sabía de algunos amigos que le habían robado y cuando me robaron a mi empecé a averiguar y somos como 50 los que sufrimos robo de distintos tipos”.

“Yo me presente en la Prefectura, pero ellos me dicen que en la tierra ellos no tienen nada que ver y ni la policía ni el municipio hizo nada en esto cinco meses que pasaron desde mi robo. Yo soy de Posadas y vine a San Ignacio porque era un lugar tranquilo, pero ahora estamos evaluando que hacer, porque el fin de semana ingresaron a robar al Club del Río y a un Hostel, se llevaron Kayak, motores a metros de Prefectura y nadie ve nada”, agregó.

En el Club de Pesca y Deportes Náuticos de San Ignacio, ubicado a un costado de la Playita del Sol, viene sufriendo robos constantes desde hace 2 años, pero se intensificaron en los últimos meses. En ese lugar se robaron una moto de agua, motores de lancha y hasta una embarcación.

La situación es preocupante y los vecinos están cansados y muchos piensan en vender sus propiedades y emigrar.