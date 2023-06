Mastellone Hnos. se suma, como todos los años, a la celebración por el Día Mundial de la Leche

miércoles 31 de mayo de 2023 | 19:03hs.

Mastellone Hnos. celebra el Día Mundial de la Leche, establecido por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para difundir los beneficios de la leche.

En el marco de la celebración, la empresa presentó junto a Kantar el estudio “Los argentinos y los lácteos 2022” realizado por la consultora para Mastellone Hnos. En la investigación se destaca que en Argentina, el 85% de la población no consume más de dos lácteos al día, y únicamente el 25% conoce la porción recomendada por las Guías Alimentarias del Ministerio de Salud de la Nación.

El consumo de lácteos es importante en todas las etapas de la vida ya que aporta calcio y vitamina D para la salud ósea, brinda proteínas de buena calidad para la recuperación muscular y proporciona vitamina A la cual es sustancial para la piel y visión. Algo tan simple como un vaso de leche, cubre el 20% de la recomendación diaria de calcio.

En esta línea, Stefenía Sívori, nutricionista (MN 6343/MP 1958) y responsable del Departamento de Información Nutricional de la empresa asegura que “El consumo diario de la leche aporta muchos nutrientes, además de agua y minerales. Es rica en proteínas y azúcares, importantes para el organismo. Se considera uno de los alimentos naturales más completos e insustituibles por su gran valor nutritivo”.

Mastellone Hnos. ofrece una línea de leches con propiedades funcionales distintivas, entre las que se destaca la Zero Lactosa. Sin embargo, el 75% de los argentinos cree que los intolerantes a la lactosa no pueden consumir lácteos. La intolerancia a la lactosa tiene una explicación y una solución para que las personas que no la toleran puedan tomar leche. Se puede optar por versiones funcionales, reducidas o sin lactosa, que aportan todos los nutrientes de la leche sin ocasionar malestar.

“Los lácteos pueden formar parte de nuestros desayunos y meriendas, así como también de nuestras comidas. Es por esto que, durante el mes de la leche, desde Mastellone Hnos. queremos acercar este alimento a los que más lo necesitan”, finaliza la licenciada en nutrición.

Como parte de la campaña, para concientizar sobre la importancia del consumo de este alimento, Mastellone Hnos. brindará una experiencia educativa gratuita en el Abasto Shopping, del 1 al 4 de junio. Así, a través de actividades lúdicas, se transmitirán mensajes sobre las propiedades nutricionales de la leche, su versatilidad y su dificultad de ser reemplazada por otro alimento.

Asimismo, como lo hace tradicionalmente, Mastellone Hnos. reafirma su compromiso con las comunidades donde opera. Así, por primera vez junto con la Red de Bancos de alimentos llevará a cabo la donación de 60.000 litros en varios puntos del país. Para efectuar la misma, habrá una votación por parte del público a través de www.lecheynutricion.com.ar sobre los 13 Bancos de Alimentos participantes. En esa página web cada persona podrá conocer la historia del Banco y votarlo. De esta manera el ganador se lleva el 20% de la donación total y luego se distribuyen los litros con los restantes.