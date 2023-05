Diego Hartfield: “es muy importante estar activos en la parte financiera y no dormirse”

miércoles 31 de mayo de 2023 | 14:40hs.

Ante la situación económica que vive el país ¿conviene invertir? o ¿en que se puede invertir? son algunas de las dudas que nos despejó Diego Hartfield, especialista en finanzas. En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Hartfield contó que no solamente comprando dólares y abriendo una caja de ahorros se puede invertir para enfrentar a la inflación, sino que hay otras opciones que se pueden realizar. Además, este viernes moderará un encuentro de información financiera en Oberá.

“Hay un montón de posibilidades que se abren a partir del mercado de capitales. Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a hacer dos tipos de operaciones, una es comprar dólares y la otra es hacer un plazo fijo y hay muy poco conocimiento en materia de inversiones en todo lo que se puede hacer a través de la bolsa", afirmó quien es parte de la empresa de la empresa NetFinance.

Hartfield es conocido en el mundo del deporte por su paso por el tenis profesional, pero desde que se alejó de la práctica de elite de este deporte se involucró en el mundo de las finanzas. Desde su conocimiento indicó que "se están modernizando mucho las sociedades de bolsa y de a poco están facilitando las aperturas de cuentas a través de aplicaciones, lo que termina siendo realmente muy sencillo poder acceder a los mismos productos que después quizás acceden los bancos, cuando uno le presta la plata para hacer un plazo fijo”.

Además indicó que “con el contexto actual donde hay mucha inflación, donde la cosa va variando mucho, es muy importante estar activos en esta parte financiera y no dormirse porque se espera prácticamente 10% de inflación para lo que viene en mayo y si uno no está activo, se pierde, se filtra mucho dinero y termina siendo un problema”.

Asimismo dio a conocer que hoy por hoy abrir una cuenta en una sociedad de Bolsa es similar a abrir una cuenta en un banco, “existen algunas aplicaciones que de hecho las he probado, y que en cinco minutos podes abrir la cuenta y realizar transferencias con acreditación inmediata”, dijo y agregó “ya las mismas aplicaciones hoy tienen fondos para hacer inversiones, hay que investigar un poco qué tipo de fondos hay que hacer y ver qué tipo de riesgos quiere correr cada personas que invierte".

Agregó además que "hoy quizás conviene algún bono por inflación que venza el año que viene, por ejemplo, un tx24 que se llama que vence en abril del año que viene al precio de hoy, rinde inflación más 10% o sea se puede ganar por 10 puntos porcentuales a la inflación y la ventaja que tienen estos bonos, es que uno los puede comprar y si en el caso de necesitar el dinero lo pueden vender en un ratito”.

“Todo es una cuestión de ponerse las pilas y tratar de entrar en el tema y no dormirse, hoy el pazo fijo está un poquito arriba del 8% mensual y no le está ganando la inflación, ese monto en los últimos tres meses se perdió con el plazo fijo y bueno, llega el momento donde uno tiene que recurrir a otras a otras cosas, no con los ahorros”, sentenció.

En cuanto a las billeteras virtuales, Hartfield reveló que la mayoría son “fondos de rendimiento bajo pero rendimiento al fin, digamos mejor que tenerla en la cuenta corriente o en la caja de ahorros, lo que hace Mercado Pago básicamente o las otras billeteras es suscribir el dinero en un fondo de Money Market que uno también lo puede hacer en una cuenta bancaria, lo que se recomienda todo el tiempo es no dejar la cuenta, no dejar la plata en la caja de ahorro a la vista ni un solo día. Hay fondos que uno puede rescatar y se acredita el dinero en el momento, entonces cuando uno termina el día y ve antes de las tres o cuatro de la tarde que cierran los fondos que no va a usar más dinero, lo ideal sería suscribirlo y al otro día rescatar para los gastos que uno tiene”.

Cabe señalar que Hartfield será el moderador en el primer encuentro de Financiamiento e Inversiones para el Nordeste Argentino que se llevará a cabo el 2 de junio en las Camelias Golf de Oberá.