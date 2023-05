Continúa la búsqueda de Luís Otazo en San Ignacio: "es todo desconcierto e incertidumbre"

miércoles 31 de mayo de 2023 | 11:56hs.

Desde el pasado 22 de mayo el paradero de Luis Otazo es un misterio. El hombre, quien vivía con su familia en el barrio Juan Domingo Perón de la localidad de San Ignacio, salió de su vivienda a las 3 de la mañana con destino a la empresa donde trabaja en Santa Ana lugar pero nunca llegó.

El Territorio dialogó con la hermana de Luis, Andrea Otazo, quien está acompañando a la madre de ambos, una mujer octagenaria. "la verdad todo es desconcierto e incertidumbre, es como que la tierra se lo ha tragado, no hay novedades de él, se que no tenía celular porque él había comentado un par de semanas antes de que desapareció, que se lo habían robado e incluso tenía unas marcas en el cuello. No quiso denunciar el hecho y todo siguió hasta el 22 pasado que, según mi cuñada, salió con una bolsita donde llevaba alimentos que acostumbraba llevar al trabajo donde pasaba muchas horas pero llegó la hora desu regreso y nada".

"Hicimos la denuncia y la Policía comenzó a trabajar en la búsqueda, de acuerdo a las investigaciones ellos nos informaron que desde la empresa donde trabaja dijeron que nunca llegó, es un misterio todo, no sabemos qué hacer porque nuestra madre ya es muy mayor y está sufriendo mucho. Tratamos de contenerla lo mejor posible, la verdad nunca pensamos vivir algo asi, yo pido a mi hermano que si está en algún lugar que por favor se comunique conmigo aunque sea, por favor le pido, que llame de algún teléfono a mi número 3764658995", dijo angustiada.

Además agregó que necesitan saber de él o si alguna persona que lo haya visto o lo vea que avise o se comunique con la Policía, "necesitamos saber donde está mi hermano o que pasó con él y si se fue por alguna razón que desconocemos le vamos a entender, pero que se comunique", pidió desesperada Andrea quien destacó que tiene contacto permanente con la Policía de San Ignacio y que el lunes viajó al juzgado e Jardín América para averiguar acerca de la investigación pero que aún nada se sabe.

El único dato que se ha obtenido, tal como lo publicó El Territorio, después de la desaparición fue la declaración en la Policía de una docente que lo habría visto cerca de las 8 de ese 22 de mayo en la terminal de San Ignacio y viajaron en el mismo colectivo y el habría descendido en Candelaria.

En tanto que este medio dialogó con la Policía de San Ignacio, desde donde informaron que la búsqueda continúa y que no hay más datos que los obtenidos hasta el momento