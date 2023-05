Llamado a residencias médicas no logró cubrir especialidades clave

miércoles 31 de mayo de 2023 | 6:07hs.

La semana pasada se cerró la convocatoria para residencias médicas del sistema de salud en los hospitales de Misiones, cuya inscripción contempló 200 cargos a ocuparse a partir de septiembre de este año.

Como viene siendo una constante en todo el país -y la provincia no está exenta-, hubo varios cargos sin cubrir en especialidades críticas para el sistema sanitario. Este año la Terapia Intensiva de Adultos, Emergentología y la Licenciatura en Obstetricia no tuvieron inscriptos. Es decir, no hubo profesionales de la salud interesados en especializarse en esas ramas de la medicina en ningún centro de salud misionero. Es la segunda vez consecutiva que no hay profesionales interesados en formarse como terapistas.

Otras residencias médicas que tuvieron inscriptos pero no cubrieron los cupos disponibles fueron Clínica Médica, Tocoginecología y Pediatría.

A su vez, las más convocantes fueron Anestesiología, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes y Cardiología Clínica.

En las que también hubo alto número de inscriptos son Enfermería en Cuidados Críticos, Perinatológica y Pediátrica. Otros que superaron en interesados el número ofrecido fueron los psicólogos para las residencias de Salud Mental.

Así, las residencias médicas o de salud son un sistema educativo que tiene por objeto completar la formación de los médicos en alguna especialización, mediante el ejercicio de actos profesionales de complejidad y responsabilidad progresivas, llevados adelante bajo supervisión de tutores.

Examen previo

Antes de comenzar con su residencia los interesados deberán superar un examen de selección de los residentes que se llevará a cabo el 28 de junio y será unificado, en el mismo día, con el resto del país.

“De los 200 cupos para hacer capacitación de posgrado en hospitales, hubo 198 inscriptos”, indicó el subsecretario de Recursos Humanos y Planificación del Ministerio de Salud Pública de la provincia, Rodolfo Fernández Sosa, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

Asimismo, precisó que los puestos a cubrirse no implican solamente a egresados de la carrera de Medicina, sino también de Enfermería, Licenciatura en Obstetricia, Bioquímica, Farmacia, Psicología y Trabajo Social.

“Hay una amplia oferta para todos los egresados relacionados a salud de poder hacer una capacitación de posgrado y luego una especialidad”, destacó.

En ese marco, explicó que si bien ahora comienza el proceso de selección, algunas residencias tomarán a todos sus postulantes debido al bajo número de interesados.

“Las residencias médicas menos concursadas, es decir, sobran cupos y todos los inscriptos van a ingresar, son Clínica Médica, Tocoginecología y Pediatría”, señaló.

A su vez, detalló que en Clínica Médica se contemplaron 140 cargos y se inscribieron 64 médicos mientras que, en Pediatría, hubo 17 cupos y sólo cinco postulantes en toda la provincia.

“Entre las especialidades críticas que se demandan por el sistema de salud están pediatría, ginecología y médicos generales; son consideradas estratégicas para poder satisfacer las demandas de la población en el sistema ambulatorio sobre todo”, subrayó el funcionario.

Además, analizó distintos factores que influyen en la disminución de inscriptos a la convocatoria para residencias médicas.

“Corrientes adelantó su examen dos meses, entonces a nivel regional eso disminuye la cantidad de egresados que concursan en este sistema. Otro punto es que la pandemia demoró o retrasó las posibilidades de egreso en el Nordeste argentino, y la otra situación importante es la socioeconómica, en general las universidades son privadas y mucha gente no ha podido llegar a cubrir las cuotas, retrasando las posibilidades de estudio”, dijo.

“Otra arista por la que disminuye es que Misiones ha entrado, en los últimos diez años, en un desarrollo de toda la infraestructura hospitalaria pública”, añadió en relación al Parque de Salud en Posadas y los hospitales Samic de Oberá y Eldorado.

“Por un lado aumentamos los cupos de ingreso porque estamos en condiciones de formar y, por el otro, disminuye la cantidad de postulantes”, consideró.

Sobre este punto, el subsecretario de Recursos Humanos y Planificación del Ministerio de Salud Pública puntualizó que las residencias médicas duran de tres a cuatro años según la especialidad, y que la provincia garantiza $250.000 de sueldo, obra social y aporte jubilatorio.

En tanto, resaltó que “las más concursadas son las relacionadas a Enfermería en cuidados críticos y de adultos, en neonatología y en pediatría. La cantidad de postulantes es el doble de los cupos disponibles. Lo mismo en salud mental con Psicología, en Anestesiología General, Diagnóstico por Imágenes y Cardiología Clínica”.

Por otra parte, observó que la mayoría de los postulantes elige quedarse en Posadas teniendo la posibilidad de realizar su residencia en hospitales del interior de la provincia y que, en los últimos años, hubo un aumento de ofertas de trabajo en hospitales de baja complejidad en pueblos del interior de Chaco, Corrientes y Formosa, por lo que “muchos médicos optan por ir a trabajar sin especialidad”.



En cifras

$250.000

Desde Salud Pública explicaron que la formación demora unos tres años y que la Provincia garantiza $250.000 de sueldo inicial, obra social y aporte.

200

Un total de 200 cupos se abrieron este año y hubo 198 inscriptos. Pese a que algunas especialidades tuvieron amplia convocatoria, otras no.

