El ritmo de la construcción es sostenido en Misiones, emplea unos 8000 obreros

martes 30 de mayo de 2023 | 15:37hs.

Pese a la situación económica cambiante que atraviesa el país, la inflación y la devaluación de la moneda, el ritmo de actividad de la construcción se sostiene en Misiones, lo que asegura por un lado el empleo de alrededor de 8000 obreros y por otro mantiene el equilibrio en las estructuras de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del rubro.

Julio Resek, presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines explicó sobre eso que "la mayoría de los edificios que se están haciendo son por fideicomisos, es decir, muchos inversores chicos que invierten en un bien común. Pero en paralelo están las empresas que vienen a invertir desde afuera y también pequeñas inversiones de arreglos de viviendas. Hay de todo tipo y cada uno invierte en relación a lo que se dedica".

"Si bien cuesta conseguir el dinero", aclaró, indicó que "históricamente nunca el dólar oficial estuvo tan distante del blue, y como la construcción está anclada al valor del dólar oficial sale casi mitad de precio construir actualmente, para quien tiene el dinero".

En ese contexto, aunque relacionado a las obras públicas y a la cantidad de personas que emplea el sector de la construcción, Resek explicó que "siempre hay políticas de obras públicas porque las necesidades son muchas, entonces con los recursos a nivel provincial y nacional se van definiendo prioridades. Hay prioridades que son generar trabajo y las Pymes medimos el nivel de actividad en función del empleo", dijo y graficó: "En 2015 alcanzamos el pico máximo de 15 mil obreros registrados, después hubo un cambio en la política y llegamos a la pre pandemia con 5.000 obreros. Ya saliendo de la pandemia se reactivaron las políticas de trabajo para las Pymes y en noviembre del año pasado llegamos a 10 mil obreros y celebramos porque nos costaba encontrar mano de obra. Hoy estamos cercanos a los 8.000 pero no es un mal número porque venimos con trabajo".

"Es importante para las Pymes tener continuidad para poder cubrir su estructura y si eso no ocurre comienzan los problemas porque los gastos generales no cierran", profundizó y en esa línea aclaró que actualmente en Misiones "las empresas no están teniendo problemas en cuanto a la capacidad técnica porque está ocupada con empleados, aunque problemas aparecen en los costos por la inflación y el diferimiento de pagos, porque si tardas dos o tres meses ya el valor de reposición cambia y después también aparecen intereses de los bancos porque trabajas en descubierto. Es una pata negativa, pero mucho peor sería que no tengas nada para cobrar o no tengas trabajo".

Resek apuntó que "siempre es recomendable invertir en construcción", aunque aconsejó cuidar los recursos "requiriendo asesoramiento para cumplir con las reglamentaciones y estándares de calidad, además para que los operarios sean contratados y estén en regla, con elementos de seguridad, que sea un trabajo digno con todas las de la ley por más que la inversión sea baja".