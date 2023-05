Mundial Sub 20: dos encuentros abren los octavos de final

martes 30 de mayo de 2023 | 4:30hs.

Los partidos Estados Unidos-Nueva Zelanda y Uzbekistán-Israel, a disputarse en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, darán inicio a los octavos de final del Mundial sub 20 Argentina 2023.



A primer turno, desde las 14.30, los estadounidenses -campeones de la categoría en la Concacaf- intentarán plasmar su favoritismo frente a los oceánicos, quienes nunca superaron la ronda de los 16 mejores en sus seis actuaciones anteriores.



Estados Unidos -cuartofinalista en las últimas tres ediciones- fue junto con Argentina uno de los dos equipos que atravesó la fase de grupos con puntaje ideal, aunque en su caso lo hizo además con el plus de no recibir goles.



La selección de las barras y estrellas venció consecutivamente a Ecuador (1-0), Fiji (3-0) y Eslovaquia (2-0).



La última jornada en la sede de Mendoza se cerrará con el partido entre Uzbekistán e Israel, quienes avanzaron de ronda como segundos en los grupos A y C.



Los uzbecos son los vigentes campeones de Asia y aseguraron su boleto con la victoria sobre Guatemala en la última fecha de la instancia regular. Israel, por su parte, hizo lo propio con un agónico triunfo ante Japón, que le dio vida en su primera experiencia mundialista.



Furor por la selección

La presencia del seleccionado argentino sub 20, dirigido por Javier Mascherano, causa furor en San Juan y cientos de personas se juntan en la puerta del hotel en donde concentra el plantel a la espera de una foto o un autógrafo.



Como sucedió en Santiago del Estero, sede de los primeros dos partidos de la Albiceleste en el Mundial, el equipo juvenil que dirige Mascherano no pasó inadvertido en San Juan.



El fervor por el equipo también se vio reflejado en las tribunas del estadio San Juan del Bicentenario. El pasado viernes, en la goleada sobre Nueva Zelanda, el estadio estuvo colmado por casi 28 mil personas.



Si bien todavía quedan algunos tickets disponibles, la imagen se repetirá mañana ante Nigeria por los octavos de final.