Frutas y verduras registran aumentos de hasta 60% en lo que va de este año

martes 30 de mayo de 2023 | 5:00hs.

El tomate, la naranja, la papa y la manzana son las frutas que más aumentaron en el último tiempo. Vedulerías consultadas aseguran que en lo que va del año registran subas promedio de hasta el 60%.



Según informó días atrás el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación de abril fue del 8,4% y trepó al 108,8% en la medición interanual. Dentro del informe, se detalla que el NEA registró subas interanuales del 169,4% en el rubro frutas, y 141,8% en verduras y tubérculos.



Los altos costos no sólo están relacionados a la inflación y a los traslados, también están sujetos a menor producción por las condiciones climáticas.



“El tomate actualmente proviene del norte de Salta, porque el correntino tiene una enfermedad y no está saliendo de calidad. En Salta hace frío, entonces hay una merma en la producción y la alta demanda encarece los costos”, explicaron desde el Mercado Central de Posadas.



En tanto, las verdulerías consultadas aseguran que cada semana se encuentran con nuevas subas de parte de los proveedores. “El tomate está en la actualidad $600 el kilo, la manzana $500 y la papa $400. La naranja depende de donde proviene, si de Entre Ríos o Corrientes, su valor varía, pero sale entre $700 y $800 el kilo”, sostuvo Iván Santacruz, responsable de una verdulería en Posadas. Añadió que “a fin de año pasado la papa valía como caro $250, y la manzana $300, lo que equivale a subas promedio del 60% en los últimos seis meses”.



Mercado Central

Fabián Florentín, operador del Mercado Central en Posadas, dialogó con El Territorio y contó que “el tomate perita que proviene del norte de Salta es de una mejor calidad y tiene subas debido a cuestiones climáticas”. De este modo, indicó que la caja de 18 kilos de la fruta sale alrededor de $7.500.



“Debido al frío en aquella zona hay menos producción y la demanda es alta. Por otro lado, el tomate que proviene de Corrientes llega con menos calidad, está enfermo o viene de un color verde por dentro. Este está en baja y sale alrededor de $4.000 la caja de 18 kilos”, explicó. Seguidamente, mencionó que el frío en Salta complica la maduración “además no utilizan invernáculos por lo que salen menos tomates”.



En cuanto a la manzana, indicó que la caja de manzana premium -que viene separada una por encima de otra y son de selección- sale aproximadamente $10.000, mientras que la manzana que llega a granel sin tener separación sale alrededor de $6.000, ambas de 20 kilos. El operador añadió que la naranja es un producto que continúa afectado por la sequía por lo que aún los grande productores no se recuperan y el producto de calidad sigue con altos costos porque hay poco abastecimiento.



“La papa también viene en aumento por las lluvias, y cuando hubo sequía hubo menor producción de papa a semilla por lo que para paliar la situación se compraron las papas que compiten con la industria. Las de semilla son papas más pequeñas, y con las pocas lluvias la producción fue de este tipo. Actualmente una bolsa sale entre $3.000 y $3.500”, detalló.



Luego, Florentín relató que llevó adelante un análisis donde detectó que a nivel interanual todos los productos como ser fruta o verduras tuvieron un incremento entre el 100% y 300%. “Entre los que más aumentaron de un año a otro la manzana, la papa y la cebolla. También la naranja y las frutas de carozo. En el último tiempo sufrieron subas menos consideradas la mandioca, cebollita de verdeo y perejil”.



Verdulerías

Este medio recorrió algunas verdulerías de la zona y pudo constatar que las subas de algunos productos como manzana, papa y tomate subieron hasta en un 50% desde que comenzó el 2023 hasta la fecha. Así también lo afirman los consulados quienes aseguran que los costos se deben no solamente a la inflación, sino también a los gastos de traslado y a problemas como las inclemencias climáticas como la sequía, el frío y las lluvias.



Iván Santacruz, responsable de una verdulería ubicada en el casco céntrico de Posadas, indicó que “el tomate está en la actualidad $600 el kilo, la manzana $500 y la papa $400. La naranja depende de donde proviene, si de Entre Ríos o Corrientes, su valor varía, pero sale entre $700 y $800 el kilo”. Por otro lado, explicó que aún no salió la naranja misionera, pero sí hay mandarina de la zona que tiene un valor de $600 las 20 mandarinas o $500 la docena.



Tras ser consultado por los aumentos, Santacruz apuntó que todas las semanas hay una pequeña suba en algún producto. “Uno no toma dimensión, pero son $10, $20 o $50 que se incrementan y cuando pasan los meses te das cuenta que subió un montón. Si hablamos en un porcentaje promedio en lo que va del año - estos primeros seis meses- algunas frutas y verduras tuvieron aumentos de hasta el 60%”.



Luego, recordó que a finales del año pasado el kilo de papa valía como caro $250, y la manzana $300, mientras que el tomate no superaba los $300 el kilo. Lo que comparando con la actualidad, la papa presenta un incremento del 60%, la manzana del 66,6% y el tomate del 100%.



Por otro lado, Carolina Bogado, vendedora en otra verdulería en uno de los barrios de Posadas, expresó “lo que más subió en el último tiempo fueron el tomate y la manzana, por ahí la papa en menor medida”. Luego añadió: “Los clientes compran para el día, son muy pocos los que compran para la semana. Aunque quedan algunos que llevan para adelantarse porque saben que a la otra semana puede estar más caro. En este país nunca se sabe”.



Bogado reflexionó que “en la verdulería del barrio uno trata de mantener y sostener los precios el mayor tiempo posible, pero cuando uno busca los cajones de frutas o verduras, o baja de los proveedores, tiene su costo y eso tiene que trasladarse al producto y a veces uno gana poco para no ahuyentar al cliente. El tomate hace un tiempo atrás subió de $300 a $400, y después a $600”.

En cifras

$600Es el valor que se consigue el tomate por kilo actualmente. La papa $400. La manzana $500. La naranja por kilo se consigue entre $700 y $800 según el comercio.

Datos del Indec sobre el rubro

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación de abril fue del 8,4% y trepó al 108,8% en la medición interanual. El rubro con el mayor aumento fue restaurantes y hoteles, con un 126,6% anual, pero dentro del ítem de alimentos y bebidas no alcohólicas el subrubro con mayor incremento fue la verdura, con subas promedio del 185,3% respecto al año anterior, compartiendo el escalafón con frutas (180,8%), tratándose de productos estacionales.



De este modo, el organismo indica que en el NEA las frutas se incrementaron a nivel interanual un 169,4% más, mientras que las verduras, tubérculos y legumbres 141,8%. En cuanto a la variación mensual, entre marzo y abril, las frutas subieron un 6,8 % y las verduras un 9,8%.