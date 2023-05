Juzgan a olero acusado de matar a su patrón en Posadas

martes 30 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Un joven acusado de matar a su patrón en el barrio El Porvenir de Posadas será juzgado a partir de hoy en un debate oral y público llevado adelante el el Tribunal Penal II de la capital provincial. El implicado se llama Ramón Elizandro Cruz (26), imputado por apuñalar a Ramón Fretes (63) en agosto del 2020.



Cruz llega a esta instancia detenido por homicidio simple, delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión en caso de ser considerado culpable. Está previsto que la primera audiencia empiece a las 8.30 y que el proceso se extienda por otras tres jornadas más hasta el día viernes.



Los encargados de impartir justicia serán los jueces César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, mientras que Vladimir Glinka será el representante del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, la instrucción del hecho estuvo a cargo de las autoridades del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, presidido por el juez Ricardo Balor.



Los hechos investigados ocurrieron el 21 de agosto de 2020 -cuando en Misiones se autorizaban las reuniones sociales para cinco personas por la restricciones del Covid- minutos después de las 0.30. La escena fue un terreno ubicado en la manzana 11 del barrio El Porvenir II, a pocos kilómetros del by pass que une las rutas nacionales 12 y 105.



Fretes vivía y trabajaba allí en la fabricación de ladrillos. Esa noche se encontraba junto al horno compartiendo una larga ronda de tragos desde horas de la tarde con al menos tres jornaleros que trabajaban para él, uno de ellos su tocayo Cruz.



Se reconstruyó que en ese contexto que el patrón y el ahora detenido comenzó una fuerte discusión, hasta que el trabajador extrajo desde sus prendas un arma blanca y apuñaló al dueño del lugar, sin que los demás presentes pudieran hacer algo.



Luego se estableció que Fretes fue herido de una estocada en el costado izquierdo del tórax, muy cerca del corazón, lo que provocó que muera en el lugar.



Tras ser notificados de lo sucedido mediante el servicio de emergencias 911, al lugar arribaron efectivos de la Comisaría Decimoquinta y de la Mini Brigada de Investigaciones, dependiente de la misma seccional. Fue entonces que en la escena los presentes señalaron a Cruz, que ya había huido del sitio.



Ante esta situación, mientras una comisión se dedicó a preservar el lugar hasta la llegada de las autoridades y del personal de criminalística, otra salió en búsqueda del sospechoso. Así, el joven, que entonces tenía 23 años, fue ubicado y aprehendido en su casa, a unos dos kilómetros de la olería.



En ese momento se le secuestraron las prendas de vestir que llevaba puesta, pero no pudieron dar con el arma homicida. Sin embargo, novedades de relevancia se conocieron horas después, cuando la luz del día permitió un análisis y rastrillaje más profundo en el predio de la olería.



Como informó oportunamente este medio, para ello contaron con la colaboración de Flash, un can adiestrado de la Policía de Misiones que guió las recorridas en la zona en base a muestras de olor del acusado.



En primera instancia, el animal guió a los uniformados hacia la escena del hecho, pero luego avanzó unos 200 metros, en dirección a una precaria vivienda ubicada en el lote 4, manzana C. Allí los vecinos señalaron el lugar como centro de reunión de varios lugareños de la zona.



En una fosa tipo letrina terminaron dando con dos cuchillos de gran tamaño, los cuales fueron inmediatamente preservados.