Instalarán un radar en el acceso a Salto Encantado

martes 30 de mayo de 2023 | 6:04hs.

En la ruta 14, kilómetro 937 frente a la exsalita de primeros auxilios del municipio de Salto Encantado, se instalará próximamente un radar fijo para controlar la velocidad de los vehículos que transitan por la zona urbana. La Municipalidad ya avanzó con la colocación de cartelería advirtiendo que el máximo permitido será de 60 kilómetros por hora y sólo resta que Vialidad Nacional culmine el calibrado y la instalación del cinemómetro homologado.



El interventor de Salto Encantado, Andrés Podkowa, dijo en diálogo con Radioactiva 100.7 que el radar, “responde a un pedido de años de la comunidad, incluso desde antes de ser municipio, debido a los constantes accidentes que se registran en la zona”.



El tramo urbano del denominado municipio 77 de la provincia, “es en plena ruta 14 y por eso no sólo gestionamos el radar, sino que estamos trabajando en el proyecto para que se construya una travesía urbana”.



Podkowa explicó que “la intención es minimizar los accidentes porque ya tuvimos que lamentar víctimas fatales en ese tramo”. Agregó que “cuando fuimos con nuestros planteos a Vialidad Nacional y Seguridad Vial para que nos orienten de cómo resolverlo, nos sugirieron los controladores de velocidad como respuesta más inmediata”.



Aclaró el interventor que cumplirá su mandato el 10 de diciembre que “el fin no es recaudatorio, sino minimizar los accidentes, que aminoren la marcha y el que respeta las señales, no tendrá que abonar ninguna multa”.



Lomos de burro

En el acceso a Salto Encantado, dos lomos de burro se improvisaron hace años sobre el trazado de la ruta 14, “algo que nos aclaró Vialidad Nacional que no está permitido, pero en su momento surgió por una necesidad de los vecinos”.



Recordó que “se implementaron porque no teníamos otra manera de provocar que los automóviles y sobre todos los camiones, mermaran la velocidad. Sin embargo, con lomos de burro incluidos, tuvimos varios accidentes”.



Si bien en los últimos meses “no hubo que lamentar más víctimas”, Podkowa refirió al 2022, “cuando lamentablemente personas perdieron la vida en ese tramo y también se produjeron otros siniestros con daños menores”.



Ante la presencia de los carteles que advierten 1.000 metros antes la proximidad de un radar que establece un máximo de 60 kilómetros por hora para la circulación, automovilistas y camioneros manifestaron su incomodidad ante la autoridad del municipio. “Pero es la solución más rápida y efectiva para que transiten a una velocidad más baja en la zona urbana”, insistió Podkowa.



Mientras se instala el radar, desde el municipio avanzan con el proyecto para gestionar fondos que permita la construcción de una rotonda en el marco de una travesía urbana.



“La intención es que aquellos camiones o automóviles que circulan por ruta 14 y que no ingresan al municipio, continúen viaje normalmente, mientras que aquellos que acceden a Salto Encantado, cuenten con las vías correspondientes. Esa es una zona muy transitada”, completó Podkowa.



El radar que se instalará en Salto Encantado y estará operativo en pocas semanas, es similar al que ya funciona en la zona urbana de Gobernador Roca, por ruta 12. En varios sectores de la provincia, los controladores de velocidad están dispersos en unidades móviles.

En cifras

60 Kilómetros por hora es la velocidad permitida para circular en la zona donde se instalará el controlador fijo. Los carteles advierten 1.000 metros antes.