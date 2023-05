Trabajo extendió conciliación y evitó el paro

martes 30 de mayo de 2023 | 6:04hs.

El ministerio de Trabajo de la Nación decidió extender por 10 días más la conciliación obligatoria en el marco de las negociaciones entre el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de colectivos, frenando el paro de transporte por 24 horas que habían convocado para hoy.



El reclamo de una recomposición salarial urgente para los agremiados en UTA, derivó en la decisión de una medida de protesta, tras fracasar una audiencia el pasado 22 de mayo, con miembros de la representación empresarial. El gremio había comunicado que si en la reunión que se pactó para la tarde de ayer no había solución, hoy no circularían los colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires y el interior del país.



La situación se agravó cuando la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), anticipó mediante un comunicado difundido el pasado domingo, que no podía afrontar los incrementos salariales solicitados por el gremio UTA.



En la argumentación de los transportistas, reiteraron “que la imposibilidad de negociar un acuerdo salarial, se mantendrá en tanto los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, continúen sin generar las compensaciones contractualmente previstas”. Además, recordaron que “los ingresos de las prestadoras son la recaudación por venta de pasajes y aquellos aportes como subsidios, fondo compensador y asistencia que los gobiernos disponen para garantizarla accesibilidad a los servicios de la mayor cantidad de usuarios posible”.



Sumaron además que “los incrementos que sufren los salarios, el combustible, los repuestos y los bienes de capital, deben encontrar una adecuada cobertura en alguna de las dos fuentes de ingresos indicada, siendo imposible asumirlos en caso de que ello no suceda”.



Con ese panorama llegaban nuevamente las partes en la antesala del vencimiento de la conciliación obligatoria anterior. Y cuando parecía que el paro de transporte era inevitable, el Ministerio de Trabajo decidió la prórroga.



Raúl Enrique Ferrara, director nacional de relaciones y regulaciones del Trabajo, firmó la extensión de la conciliación, exhortando a las partes a “mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando los temas sobre los cuáles mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a mejorar, en el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas”.



La medida dictada por la cartera laboral, fue acatada por la UTA y decidieron levantar la protesta anunciada para hoy. En consecuencia, los servicios de transporte de pasajeros funcionarán normalmente.