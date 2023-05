Excarcelaron a Rolando Lovera tras ocho años y cuatro meses de prisión

martes 30 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Rolando Lovera (38) fue excarcelado ayer tras cumplir ocho años y cuatro meses de prisión -técnicamente sin condena- por el homicidio de la pequeña Selene Aguirre, registrado en la madrugada del 29 de enero de 2015 en Oberá.



El imputado se retiró del Tribunal Penal Uno de Oberá a las 12.35, luego de ser notificado de su liberación en compañía de su defensor particular Martín Moreira. Afuera lo esperaba su hermano Rodrigo, con quien se fundió en un sentido abrazo.



“Por fin estoy afuera, es lo que esperé tantos años porque soy inocente, como siempre dije. Ahora voy a reencontrarme con mi familia, con mis hijos y quiero empezar a trabajar”, comentó Lovera en un breve diálogo con El Territorio en la vereda de la sede judicial.



La semana pasada este diario anticipó en exclusiva la inminencia de la excarcelación que se concretó en la víspera.



Entre otros requisitos, tuvo que fijar un domicilio y cada quince días deberá presentarse ante el TP Uno por las formalidades del caso.



Por su parte, Moreira detalló el derrotero de una puja judicial que se extendió por más de ocho años “para que Lovera goce de su libertad, beneficio que le acuerda la Constitución Nacional, Provincial y los tratados internacionales suscritos por Argentina en la materia. Tres recursos de casación, cinco excarcelaciones extraordinarias, un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos debates y una sentencia anulada”.



En ese contexto, según el letrado “sólo quien sufre la perversidad de un sistema, ya sea en carne propia o enfrentándose, entiende el daño que genera. Sólo hay que luchar contra él y hacer respetar la Ley. La justicia tardía no es justicia para nadie; pero en mis íntimas convicciones, hoy (por ayer) a algo de justicia se llegó”.



Habrá un nuevo fallo

Selene Aguirre padecía un grave cuadro de discapacidad y al momento de su deceso tenía apenas dos años y cuatro meses de vida.



Por el hecho fueron detenidos e imputados la madre de la nena, Victoria Aguirre (30), y su concubino Lovera.



El 21 de diciembre de 2017, el hombre fue sentenciado a 19 años de cárcel por el homicidio de la criatura. El mismo fallo del TP Uno absolvió a la progenitora.



En tanto, en marzo del 2020 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones anuló la sentencia y ordenó el dictado de un nuevo fallo en base al material probatorio reunido en el debate oral.



De todas formas, Lovera continuó detenido y pasó más de ocho años tras las rejas, lapso que sobrepasó largamente el tope de la prisión preventiva.



En ese contexto, en abril del año pasado su defensor radicó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar que la situación de su cliente implica una “flagrante violación a los pactos internacionales de derechos humanos”.



Finalmente, el quinto pedido de excarcelación tuvo eco favorable en la fiscal Estela Salguero, al tiempo que en la víspera el TP suscribió el beneficio.



Más allá de que la sentencia original fue anulada, una fuente explicó que “la excarcelación prosperó en función a que el imputado ya cumplió el mínimo legal para una eventual pena que podría darse en el nuevo fallo”.



En otro sentido, las partes ya fueron notificadas sobre la conformación del nuevo Tribunal que deberá fijar sentencia según lo dispuesto por el STJ.



El cuerpo estará integrado por Pedro Benito Piriz, juez de Instrucción Uno; Adriana Denise Zajaczkowski, jueza Correccional y de Menores, y Horacio Paniagua, integrante del TP Uno.



La versión de Lovera

El caso Selene Aguirre estuvo plagado de marchas y contramarchas, al punto que se realizaron dos juicios porque el primero fue anulado ya que la defensa de Aguirre recusó al Tribunal.



Ya en el segundo juicio, luego anulado, Lovera insistió en su inocencia y negó cualquier tipo de agresión hacia la víctima o su madre, quien lo acusó.



Contó que trabajaba en la empresa de transporte urbano cuando conoció a Aguirre.



“Ella me contó que la familia la despreciaba por la enfermedad de su hija. Decía que sus padres le golpeaban a la nena”, afirmó.



“Selene era una criatura maravillosa a la cual aprendí a querer. No soy un asesino. Tengo cinco hijos”, agregó con la voz quebrada.



Desmintió que las haya golpeado y mantenido recluidas, como también que forzó a la mujer para mantener relaciones sexuales.



“Ella era libre. En el lugar donde alquilábamos había muchas personas, hasta policías. También vivía la dueña. Nosotros estábamos al fondo y había que pasar varios departamentos. Las ventanas no tenían rejas. Ella se daba con los vecinos, iba al mercado”, graficó.



Dijo que nunca vio que Aguirre golpeara a su hija, pero “no era normal el trato que le daba. Y me decía que yo no me podía meter porque no era el padre”.



“Decía que los hematomas eran normales porque los chicos que convulsionan se pellizcan y golpean. Pero nunca la vi que convulsionara. Un día en casa de mis padres escuché que Selene lloró y le pregunté qué pasó, me dijo que se cayó del carro y ahí se le cayó la computadora en la cabeza. Tenía un chichón. Me dijo que no hacía falta llevarla al médico”, testificó.



Últimas horas de Selene

Confirmó que el 27 de enero de 2017 fueron al Hospital Samic, pero desestimó que haya intimidado a la doctora, como afirmó Aguirre. Sobre el día del deceso, negó que haya tenido encerrada a la víctima y su madre.



“El 29 me fui a mi trabajo en colectivo y Victoria llegó después (como se vio en las grabaciones exhibidas en el juicio). Selene tomó el yogur, la tuve en brazos porque lloraba y se durmió a las 2 de la mañana, fue la última vez que la vi con vida. Más tarde salí para hacer una recorrida y afuera estaba Victoria. Me preguntó dónde está Selene y le contesté que dormía. Después me dijo que se quería ir. Se fue en remís y yo me fui en moto. Cuando llegué al departamento estuché gritos. Decía que Selene no respiraba. Fuimos al Hospital en la moto, las dejé y volví un rato a la arenera porque llegó un camión para descargar. Fui otra vez al Hospital y me dijeron que Selene había muerto”, explicó.



Según Lovera, su ex le dijo que la nena se cayó cuando estaba tratando de reanimarla.



Después la mujer le dijo que enseguida se irían a la casa, pero quedó detenida.



Tras reiterar su inocencia, recordó que una pareja anterior tenía un hijo con retraso madurativo y él solía cuidarlo.



Acusación desacreditada

A simple vista, los médicos del Hospital Samic que recibieron el cadáver de Selene corroboraron la existencia de hematomas y excoriaciones en varias partes del cuerpo. Presentaba marcas recientes y otras de larga data.



En primera instancia su mamá se justificó diciendo que la nena padecía convulsiones y se golpeaba sola, pero después afirmó que se cayó del changuito. Ante tales contradicciones quedó detenida. Luego la mujer acusó a Lovera, quien entonces era su concubino. La pareja convivió menos de un mes: desde el 31 de diciembre del 2014 hasta el 29 de enero de 2015.



Según Aguirre, las primeras semanas todo transcurrió con normalidad, pero a partir del 21 de enero su pareja comenzó a maltratarla a ella y su hija, las tenía recluidas, amenazadas y no tuvo oportunidad de pedir auxilio.



Ya en el juicio, varios testimonios descreditaron el supuesto cautiverio. “Su coartada fue totalmente desvirtuada con la exposición de los médicos y peritos”, expresó la fiscal en su alegato.



“Aseguró que fue víctima de violencia de género, pero vimos las grabaciones de las cámaras de seguridad de la arenera donde trabajaba Lovera y observamos cómo se movía con total libertad. Se la vio llegar por sus medios y después andaba sola con el celular en la mano, como también lo dijeron los compañeros de trabajo de Lovera”, detalló Salguero.

Colectivo de género y absolución

Victoria Aguirre permaneció detenida casi tres años, hasta que fue absuelta por el Tribunal conformado por Azucena García de González, Jorge Erasmo Villalba y Graciela Heppner.



Al respecto, uno de los puntos más cuestionados de la sentencia que luego fue anulada es un párrafo donde el Tribunal se dirigió a la presidente del Consejo Nacional de Mujeres.



En el escrito, García de González ponderó como “ilustrada e ilustrativa” la presentación que realizó dicho organismo en el marco por la campaña para la absolución de Victoria Aguirre.



“He de decir además, señora presidente del Consejo Nacional de las Mujeres, que en el presente caso ya hay una menos que clama justicia, clamor satisfecho plenamente por el tribunal en su decisorio, con el que estimo haber cumplido tal demanda en lo terrenal, esperando que con nuestra humilde tarea, Selene, donde quiera se encuentre su alma tenga la paz que se merece”, se cita textualmente en el fundamento.



Como contrapartida, en su apelación, Martín Moreira consideró que incorporar dichos argumentos a la sentencia no hizo más que “demostrar y acreditar motivaciones políticas” a favor del colectivo de género.



“Es gravísimo porque se trata de una entidad que no era sujeto del proceso y se menciona haber satisfecho una demanda. Entonces quiere decir una demanda que yo no conocía. Quiere decir que Lovera ya estaba condenado antes de que comience el segundo debate”, indicó oportunamente el defensor.