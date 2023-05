Busca fondos para competir en un torneo nacional

martes 30 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Alejandro Soto (28) es entrenador en su gimnasio ubicado en el barrio Miguel Lanús de Posadas. Es competidor adaptado de powerlifting y busca fondos para participar nuevamente en el torneo nacional que se realizará del 6 al 9 de julio. Debido a una discapacidad en uno de sus brazos tuvo que enfrentarse a varias adversidades y no pudo ingresar a la carrera de profesorado en Educación Física.



“Me presenté dos veces al ingreso del profesorado pero no alcanzaba el puntaje por no poder realizar algunos ejercicios. La parte de gimnasia que viene a ser vertical, medialuna y la parte de natación en algunos estilos”, detalló.



Por ese motivo, el muchacho se convirtió en entrenador y tiene un gimnasio que lo sostiene a pulmón. Ya participó varias veces en competencias de powerlifting y fue campeón en representación de Posadas a finales del año pasado.



“El año pasado en el campeonato levanté 160 kilos en sentadillas, 55 en banco plano y 160 en peso muerto. Este año quiero superar el peso y poder llegar a 200 kilos. Luego me gustaría participar de la competencia Panamericana que se realiza en septiembre”, agregó el muchacho.



En esta oportunidad necesita ayuda para costear gastos de comida, hospedaje y movilidad para volver a participar. Por cuestiones de inseguridad, deberá manejarse en taxi y teme por su bolsa de artículos que utiliza en la competencia, que cuesta más de 200.000 pesos.



“En los provinciales acá en Misiones no compito con atletas adaptados. A nivel nacional, el año pasado, participé con competidores adaptados”, detalló el entrenador. Actualmente, Alejandro recibe acompañamiento kinesiológico, psicológico y nutricional, para llegar bien preparado al torneo. Además entrena y practica cuatro veces a la semana.



“Me formé como entrenador, asistente en kinesiología y entrenador de alto rendimiento. Este año estoy cursando la diplomatura en Discapacidad y Actividad Física Adaptada”, agregó en cuanto a su formación profesional.



En la misma línea, indicó que su mayor objetivo es ser profesor de Educación Física y llegar a ser un deportista y tener un público y una historia deportiva. Su otro sueño después es competir en los Panamericanos y ser reconocido en las ternas deportivas.

Para ayudar

Cómo colaborar

Alejandro tiene una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones. El alias es Cal.banco.arbol.mp y el CVU es 0000003100076752706101. Su contacto telefónico es 376-5220928. Las redes sociales del gimnasio están como Espacio Fit.