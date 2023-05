Finalizó la obra, pero El Brete sigue sin actividades náuticas

martes 30 de mayo de 2023 | 6:04hs.

El sábado 13 de mayo la Municipalidad de Posadas suspendió las actividades náuticas en el balneario de El Brete debido a la aparición de materia fecal por un desperfecto en las cañerías del sistema de red cloacal.



A dos semanas de iniciados los trabajos de reparación por la empresa concesionaria, Samsa, se mantiene la prohibición de explotar las aguas del río Paraná, aunque las obras concluyeron.



“Hasta el momento todo está suspendido y todavía no hay fechas de reactivación”, señaló en diálogo con El Territorio, Isaac Villalba, director de Balnearios del municipio. Consultado respecto a cuándo se normalizará la situación dado el evidente malestar de los palistas y la comunidad en general, respondió “todo depende de las obras que se están realizando”.



En tanto, ayer desde la empresa prestataria Samsa confirmaron la finalización de las reparaciones. “finalizó la obra y se puso en operación normal la estación elevadora de aguas residuales ubicada en cercanía de la Bahía El Brete”.



En la misma línea, explicaron que luego de detectar una rotura fortuita en la cañería de impulsión de dicha estación, se estableció un plan de trabajo y se instrumentó un plan de contingencias entre Samsa, el Eprac y las autoridades relacionadas para dar solución lo antes posible y normalizar la operación del servicio, minimizando el impacto a la zona de influencia.



“Finalizada esta obra de gran envergadura, que requirió maquinaria pesada y trabajos de técnicos especializados por la profundidad en la que se trabajó, esta contingencia fue superada y actualmente se están efectuando monitoreos de la calidad del agua de la costa del río Paraná, y se está trabajando en conjunto con otros actores sociales de la cuenca”, concluyó el comunicado emitido por Samsa.



Por otra parte, continúa el malestar por parte de clubes náuticos y palistas. Según comentaron no hubo una respuesta o fecha estimativa por parte de la comuna posadeña y por eso, Entre hoy y mañana tomarán muestras para evaluar la calidad del agua.



“La actividades de las distintas escuelas de canotaje par chicos siguen suspendidas. Los adultos seguimos entrenando en otras aguas, pero eso nos genera un gasto extra”, comentó el presidente de la Asociación Misionera de Canotaje, Damián Cardozo.



Hace unos días, el deportista había indicado a este medio que más allá de la pérdida económica, también está la pérdida de rendimiento deportivo. Según detalló, tenían un entrenamiento planificado desde principio de año, ya que en agosto participarán de un Mundial de canotaje en Dinamarca.



“Cientos de chicos vienen a realizar actividades a El Brete y ahora se quedaron sin eso. Es una situación difícil porque no podemos arriesgar a que se metan al río con desechos y heces. Aparte de una contaminación ambiental es un riesgo para la salud”, añadió.



Precisamente, el descontento por parte de los palistas se debe a la reincidencia de la situación. Según puntualizaron, hay días en donde se visualizan más desechos que otros, así como los olores nauseabundos. “Nosotros no exigimos nada más que una solución. Siempre ocurre lo mismo y no tenemos un aviso previo desde Samsa. Es una falta de respeto para los deportistas de todos los clubes y para la comunidad que disfruta el espacio del balneario”.