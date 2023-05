Rusia volvió a atacar Kiev con una lluvia de misiles

martes 30 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Varias explosiones remecieron ayer en Kiev durante el día, cuando varios misiles balísticos rusos apuntaron a la capital horas después de otra ofensiva nocturna más habitual de drones y misiles de crucero. Restos de los misiles interceptados por defensas antiaéreas ucranianas cayeron en el centro y el norte de Kiev por la mañana, con impactos en medio del tráfico en una calle de la ciudad y en el tejado de un edificio, donde provocaron un incendio, según la administración militar de la ciudad. Al menos un civil resultó herido, según los reportes.



Las detonaciones inquietaban a algunos vecinos, que ya se habían despertado en plena noche por los ataques. “Después de lo que pasó anoche, ahora me sobresalto con cualquier sirena. Fue aterrador y sigo temblando”, dijo Alina Ksenofontova, una mujer de 50 años que se refugió en el metro de Kiev con su perro, Bublik. La estación central, Tetatralna, estaba llena de gente que buscaba cobijo. Artem Zhyla, de 24 años y que presta servicios legales al extranjero, se llevó la laptop y seguía trabajando bajo tierra. “Oí dos o tres explosiones, fui al baño y oí cinco o siete explosiones más. Entonces me di cuenta de que estaba ocurriendo algo terrible”, comentó.



Como muchos otros en la capital, dijo sentirse agotado y estresado. Sin embargo, no tenía intenciones de rendirse y tenía previsto asistir a su clase de yoga para reanimarse.



“Desde luego esto no basta para quebrarnos”, dijo. Rusia empleó misiles Iskander de corto alcance en la ofensiva de la mañana, según dijo en la televisora local el vocero de la fuerza aérea ucraniana.



Los misiles se lanzaron desde el norte, indicó Yurii Ihnat sin aclarar si se refería a territorio ruso. Kiev se encuentra a unos 380 kilómetros (236 millas) de la frontera rusa.



Durante la noche anterior, las defensas antiaéreas derribaron más de 40 objetivos mientras las fuerzas rusas bombardeaban Kiev con una combinación de drones y misiles de crucero en su 15to ataque nocturno contra la capital este mes, señaló Serhii Popko, jefe de la administración militar de Kiev.