La despedida de Ricardo Darín a su perro Ronko

martes 30 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Ricardo Darín y su familia atraviesan días de dolor por el fallecimiento de su perro Ronko, quien los acompañó durante los últimos años. El actor le dedicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene casi medio millón de seguidores, quienes de inmediato le enviaron sus condolencias.



“¡Hasta la próxima, Ronko querido! Te deseo paz por fin”, escribió el protagonista de Argentina, 1985 destacando, dentro de la profunda tristeza por su partida, que su mascota dejó de sufrir. “Qué noticia tan triste. Les mando un fuerte abrazo”; “Duele muchísimo, porque llegan a formar parte de uno”; “Es horrible perder a nuestros amores incondicionales”, fueron algunos de los mensajes que recibió el actor por parte de los internautas que respondieron al tuit.



Su hija Clara, en tanto, también eligió expresarse en las redes sociales: publicó un conmovedor video en su cuenta de Instagram. Aunque a diferencia de su padre, lo hizo sin ningún escrito. Eligió recordar a su querido Ronko con uno de los tantos videos que grabó desde que la mascota llegó a la familia formada también por Florencia Bas -esposa de Ricardo- y su otro hijo Ricardo, popularmente conocido como Chino: allí la joven le está haciendo caricias mientras disfrutaban de un momento de relax en el sillón de su casa.



En septiembre 2021, Ricardo Darín había irrumpido de manera sorpresiva y en vivo en el programa de Leo Montero por América porque había encontrado un perro en la calle y buscaba a su dueño. “Miro en el corte y entra a cuadro Ricardo Darín con un perrito que se ha perdido”, contó en ese entonces el conductor de Estamos a tiempo. “Lo encontré en Justiniano Carranza, lo estaban por atropellar. Honestamente, yo creo que este perro no es callejero. Está muy limpio para haber estado mucho tiempo en la calle, y creo que hoy salió corriendo de algún lugar. Y no sé si es de esa esquina o de algún barrio aledaño. Y esta es una oportunidad gloriosa de averiguarlo rápidamente. Lo estaban por atropellar, también. Le compré esta correíta que le queda bien”, dijo el actor que rescató al perrito, a quien tenía en sus brazos.



En ese mismo programa, Darín habló de su amor y el compromiso que tiene por los animales. “Me gusta esa incondicionalidad que tienen los perros para con nosotros. ¿Quién los engañó? Ellos creen que somos fantásticos y, en realidad, no lo somos. Yo quiero que alguien me diga: ¿Cómo hacemos para conseguir que, al llegar a casa, alguien nos reciba con más alegría que un perro?”.



Más tarde, fue el propio Leo Montero quien reveló lo que pasó finalmente con el perrito que Ricardo Darín había encontrado perdido por las calles del barrio de Palermo. “Acabo de hablar con Ricardo y me contó que nadie lo reclamó, el perrito estaba perdido o abandonado así que decidió él buscar a alguien. Conectó con una gente que tiene parque, dos perritos, así que ya tiene su nueva familia y lo están incorporando. Tuvo una adopción rápida a juzgar por los hechos sucedidos: Ricardo Darín, lo encontró, lo trajo al programa, se dio todo para que sea un notición y por suerte tuvo un final feliz”, explicó el conductor en su programa. Y agregó que el propio actor había chequeado que las condiciones de adopción fueran responsables y amorosas antes de entregar al perrito. “Fue un final feliz, Ricardo fue a ver el lugar, quedó contento y lo dio en adopción. Vamos a armar un clip con imágenes que reflejen cómo es la nueva vida del perrito, siguiendo la visita de Ricardo, cómo es su nueva familia, la relación con sus hermanos perrunos. Eso será la cereza del postre”, prometió en ese entonces.).