Pochettino es el nuevo técnico del Chelsea y ya pidió a tres jugadores clave de la “Scaloneta”

Mauricio Pochettino fue anunciado como nuevo entrenador del Chelsea, un equipo plagado de figuras que pasa por uno de sus peores momentos deportivos. El entrenador argentino tendrá el enorme desafío de rearmar un plantel plagado de figuras que tuvo un pésimo torneo y no logró clasificar a ninguna competición europea.

El santafecino firmó un contrato por dos temporadas y con una más opcional, según anunció este lunes el club inglés de la Premier League. El nuevo técnico “blue”, de 51 años, sustituye a Frank Lampard después de una turbulenta campaña, en la que el equipo del oeste de Londres tuvo hasta cuatro entrenadores.

El DT, que no trabaja desde que se dejó el Paris Saint Germain en 2022, agarra un Chelsea en pleno proceso de reconstrucción, sin opciones de jugar competición europea la temporada que viene y con más 600 millones de dólares gastados en las dos últimas ventanas de fichajes.

Pochettino tiene una amplia experiencia en la Premier League, donde dirigió al Southampton y luego al Tottenham. Con el equipo londinense se recuerda la inolvidable temporada 2018-2019, donde disputó su primera final de Champions League, que perdieron contra el Liverpool por 2-0 en el Wanda Metropolitano.

