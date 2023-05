Mujer apuñalada tenía “sangre por todos lados”, dijo vecino que auxilió

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Un hombre de 72 años, identificado como Ramón Nonato Dos Santos, decidió quitarse la vida en el patio de su vivienda luego de atacar con un arma blanca a su expareja.



El trágico episodio ocurrió en la noche del sábado, en el barrio Villa Urquiza de Posadas y por fortuna la víctima de la agresión está fuera de peligro.



Mediante fuentes policiales, El Territorio pudo reconstruir que el suicidio se registró cerca de las 21 en el terreno de una vivienda de la chacra 11, ubicada por el Pasaje 25 y calle Texo, en proximidades a la avenida Maipú de la capital de la provincia.



El hecho fue alertado luego del llamado de vecinos de la zona, al Centro Integral de Operaciones 911.



En la denuncia, manifestaron que había una mujer de 32 años que indicó que había salido de la casa de su expareja, con el cual mantuvo una discusión que terminó con una agresión hacia ella con un cuchillo, tipo puñal, que le dejó cortes a la altura del cuello.



Ante esto, una patrulla de la Unidad Regional I se dirigió al lugar para constatar lo expresado. Cuando llegaron los agentes de la fuerza asistieron a la víctima, identificada como Maricel C. (32), de nacionalidad paraguaya, quien se encontraba con bastante pérdida de sangre.



Luego llegó la ambulancia y la llevaron rápidamente al sector de emergencias del Hospital Ramón Madariaga. En el nosocomio se le suturó la herida y, a pesar de que perdió mucha sangre, fuentes médicas consultadas informaron horas después que la mujer se encontraba lúcida y que estaba fuera de peligro.



En ese contexto, la médica de turno diagnosticó que presentaba lesiones cortantes en distintas partes de la región izquierda de su cuello. Además, observó heridas cortantes en la pierna izquierda y en las dos manos.



En paralelo, el septuagenario fue encontrado ahorcado, colgado de una soga, en una pared de construcción de la propiedad. Los forenses que realizaron las pericias correspondientes confirmaron que el deceso sucedió minutos antes.



A su vez, personal de la Policía Científica procedió al secuestro de un arma blanca, tipo puñal, de aproximadamente 10 centímetros, que se trataría de la utilizada por el agresor.



Por otro lado, la División de Cibercrimen incautó dos celulares que se hallaban en el interior del domicilio, pertenecientes al atacante y a la víctima.



Asimismo, al lugar del presunto llegó el juez de Instrucción Dos, Juan Manuel Monte, quien confirmó el óbito de Dos Santos y tras la identificación, se pudo saber que tenía prohibido acercarse a Maricel C., ya que regía una orden judicial de restricción mutua emitida pocos días antes por la Justicia de Violencia Familiar.



Por el hecho, el juez Monte ordenó que se resguarde la vivienda y se realicen pericias complejas, además de que se traslade el cuerpo del presunto agresor a la Morgue Judicial de Posadas, para la autopsia correspondiente que determinará la causa de muerte.



En tanto Maricel, al cierre de esta edición continuaba internada para seguir de cerca su evolución. Se le tomará la denuncia formal cuando sea dada de alta.



“Sangre por todos lados”

Respecto del hecho, Gustavo, el kiosquero del barrio que socorrió a la mujer agredida el último sábado, contó a este medio cómo fueron esos minutos en donde la mujer apareció en su casa para pedir auxilio.



“Yo estaba atendiendo el negocio, y en un momento siento dos timbrazos. Cuando me acerqué, estaba ella con sangre por todos lados”, indicó el vecino, quien agregó que “yo la conocía porque era una clienta. Vivía en el barrio pero en el último tiempo no estaba más con su pareja”.



En esa línea, relató que “al verla así, con sangre en la cara y el cuello, llamé a mi señora y la sentamos para atenderla, pasándole una toalla para que se tapara el cuello, mientras llamábamos al 911”.



Asimismo, el entrevistado mencionó que momentos después “apareció el hijo de ellos, que vivía con el señor”, aclarando que por lo que sabía, “ella venía a visitarlo y veía a su hijo desde afuera del domicilio”.



Por otra parte, el vecino expresó que al preguntarle al menor por el papá, “él me dijo que estaba en la casa hincándose y que parecía que se estaba por matar. Por eso él corrió detrás de la mamá preocupado”, contó.



Ante la consulta sobre si había escuchado de otros episodios de violencia en esa casa, el comerciante expresó que “la verdad que no. Sabía que él quedó preso hace poco, pero acá no escuchamos nada”, cerró.

Detención previa y restricciones

Mediante fuentes judiciales consultadas por este matutino, se pudo saber que Dos Santos había sido detenido el pasado 25 de abril, por protagonizar un ataque violento contra la misma víctima, en la cual quedó imputado por “lesiones calificadas y amenazas”. Esta causa está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Uno, presidido por Marcelo Cardozo.



Por ese episodio, se le notificó a las dos partes la prohibición de acercamiento, ordenado por el Juzgado de Familia en turno en la causa y se le habilitó a la mujer de 32 años un botón antipánico.



Por otro lado, el último 9 de mayo, Maricel C. se presentó ante la Comisaría de la Mujer Centro, para ampliar su denuncia en contra de Dos Santos (72).