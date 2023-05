Con rival definido

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:01hs.

El seleccionado argentino Sub-20 enfrentará a Nigeria por los octavos de final del Mundial, el miércoles a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.



Tras la resolución del grupo E, se confirmó que Japón, tercero del grupo C, se quedó afuera de competencia y el rival de la Albiceleste pasó a ser el conjunto africano, que terminó en el tercer lugar del D.



Con 6 puntos sobre 9, las Súper Águilas finalizarán la fase de grupos como el mejor tercero y se cruzarán con la Argentina en esta categoría por segunda vez en la historia.



El antecedente es favorable para el equipo argentino ya que fue en la final de 2005 que significó el quinto de los seis títulos que se ganaron en la historia de los Mundiales sub 20.



Con dos goles de un tal Lionel Messi, el seleccionado que dirigía Francisco Ferraro le ganó por 2-1 al seleccionado encabezado por John Obi Mikel y se consagró campeón en Países Bajos.



En la actual Copa del Mundo, Nigeria cayó en el grupo de la “muerte” junto a Brasil e Italia más el debutante República Dominicana.



Pese a la dificultad de la zona, el equipo dirigido por Ladan Bosso terminó con dos triunfos, una derrota, cuatro goles a favor y tres en contra.



Festejo agónico

Uruguay le ganó a Túnez 1-0 con un penal en el segundo minuto del tiempo adicionado, con lo que se aseguró el segundo puesto del grupo E detrás de Inglaterra, y dejó al equipo africano como rival de Brasil en octavos.



Por su parte, Inglaterra e Irak igualaron sin goles en el cierre del grupo en La Plata, en un partido de trámite parejo que consolidó a los ingleses como líderes (con 7 puntos), mientras que los iraquíes quedaron eliminados.



Gambia y Corea del Sur empataron sin goles en un cruce entre dos equipos clasificados en primer y segundo lugar en el grupo F, respectivamente, y a pesar de la mayor vocación ofensiva del equipo africano, que mereció llevarse el partido, los orientales lograron neutralizar algunos de sus circuitos ofensivos.



Por la misma zona, Francia dio vuelta su encuentro ante Honduras, le ganó 3-1. pero no le alcanzó para pasar de ronda en el Mundial y se despidió de la competencia.



Los octavos comenzarán mañana en Mendoza. Desde las 14.30, Estados Unidos irá ante Nueva Zelanda, mientras que a las 18, Uzbekistán se verá las caras con Israel.



El miércoles será el turno de Brasil y Túnez desde las 14.30 en La Plata y, a la misma hora, Colombia-Eslovaquia en San Juan.



Desde las 18, Argentina se medirá con Nigeria en San Juan, mientras que Inglaterra hará lo propio con Italia en La Plata.



El jueves y en Santiago del Estero, Gambia jugará ante Uruguay (14.30), mientras que Ecuador lo hará ante Corea del Sur (18).