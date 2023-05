Xavi y la vuelta de Messi: “Dependemos de lo que quiera él”

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Barcelona goleó 3-0 a Mallorca en lo que fue la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba del Camp Nou.



Tras el partido, Xavi Hernández se refirió al posible regreso de Lionel Messi al Blaugrana: aseguró que lo quieren “todos los culés, independientemente de que venga o no” y que todo depende de “lo que quiera hacer él”.



“Todos los culés estamos de acuerdo en que Messi se merece una despedida, un homenaje, vamos a ver. Messi es historia del club, no sabemos si vendrá o no, pero es el mejor futbolista de la historia y se merece también una despedida”, aseguró el DT. Luego, Xavi recordó que, cuando asumió el cargo como entrenador, el club estaba “en un momento muy difícil, en una situación realmente complicada”.



Ahora, habiendo salido campeón de la liga, apunta a lo que viene: “Vamos a planificar la temporada para ser más competitivos si podemos, en los despachos se está haciendo muy buen trabajo y veremos cómo construimos el equipo la siguiente temporada. No estamos de brazos cruzados, vamos a intentar reforzarnos tanto como podamos”, cerró.