Volvió a caer acusado de intento de femicidio fugado de comisaría

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Luego de estar prófugo cerca de 20 días, un hombre imputado por el intento de homicidio de su pareja fue recapturado por la Policía de Misiones tras escaparse de la comisaría de Cerro Azul, donde estaba alojado. Se trata de José Daniel Lemmentynen (43), quien había sido detenido por primera vez en noviembre del año pasado.



Según consignaron fuentes oficiales de la Policía de Misiones, el hombre fue atrapado luego de visitar a su hermana, a quien bajo amenazas a su persona y sus hijos, le pidió que le comprara alcohol. Ayer fue alojado en la Comisaría Primera de Leandro N. Alem mediante un fuerte operativo.



Los voceros detallaron que el operativo comenzó en horas de la tarde del sábado cerca de las 18.30, mediante una denuncia de la hermana de Lemmentynen, quien pudo comunicarle a la fuerza provincial que su hermana se encontraba en su casa de Picada Belgrano.



Según relató, el sospechoso había llegado momentos antes y le pidió que le compre bebidas alcohólicas, diciéndole que iba a lastimar a sus hijos si ella no lo complacía o llamaba a las fuerzas de seguridad.



En esa instancia las autoridades de la Unidad Regional VI rápidamente montaron un operativo cerrojo en la zona, desplegando patrullas y numerarios encubiertos. Lemmentynen no tuvo salida y pese a percatarse de que estaba rodeado e intentar un nuevo escape, fue reducido y esposado.



Luego lo trasladaron a Leandro N. Alem, donde quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco, a cargo de la jueza Raquel Zuetta. Según señalaron desde la fuerza, el hombre ya cuenta con prisión preventiva por parte de la magistrada por lo que la causa podría llegar a instancia de juicio pronto.



La fuga del sospechoso se concretó la noche del lunes 8 de mayo, mientras estaba alojado en la Comisaría de Cerro Azul, perteneciente a la misma Unidad Regional. Antes del cierre de la jornada los efectivos de guardia hicieron el correspondiente conteo y notaron que faltaba un interno.



Asimismo, mencionaron que en el sector de celdas había otros dos detenidos que permanecían en el lugar y dieron detalles de la fuga. Lemmentynen había ganado la calle luego de forzar una de las puertas del calabozo sin que ningún efectivo pudiera advertirlo.



Como informó oportunamente este medio, en esa oportunidad Jefatura de la Policía ordenó una investigación sobre el personas para deslindar, si las hubiera, responsabilidades. Asimismo, los días posteriores los uniformados desplegaron varios operativos de rastrillajes e investigaciones por la zona que no tuvieron éxito.

La Policía hizo varios rastrillajes sin éxito luego de la fuga del hombre.

Los hechos por los que está detenido el implicado ocurrieron durante la noche del 18 de noviembre del año pasado. En ese entonces Norma Inés L. (35) fue herida de un puntazo con arma blanca luego de bajar de un colectivo interurbano que la trasladó hasta la entrada de Arroyo del Medio, de donde era oriunda.



Ella misma alcanzó a revelar que fue increpada por un masculino en motocicleta, que le efectuó un corte en zona del abdomen y se retiró raudamente, desconociendo hacia qué dirección y la identidad del atacante.



En ese contexto, informados de la gravedad de la situación los investigadores de la Unidad Regional VI de Alem dialogaron con el hombre que acompañó a la mujer hasta el nosocomio en busca de algún dato que conduzca a la captura del atacante y éste terminó confesando que era la pareja.



Fue entonces que comenzó a entrar en contradicciones, dando tres versiones distintas: que el atacante había sido un desconocido que escapó en una moto, que se trató de una autolesión después de una discusión que tuvo con la víctima. Y también admitió que la hirió, pero en un contexto de defensa tras recibir una agresión inicial.



Entre tantas discordancias en relación a su testimonio, terminó detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem. Le incautaron para pericias la camisa que llevaba puesta, con varias manchas que se presume sería sangre de la víctima. También su teléfono celular.



Previo a eso fue sometido al test de alcoholemia que determinó 2,04 gramos de alcohol por litro de sangre.



El parte médico de la víctima describió entonces que sufrió una “lesión punzocortante de tres centímetros en región del hipocondrio izquierdo, siendo una herida penetrante con afectación de órganos internos, requiriendo tratamiento quirúrgico”.

En cifras

19 El sospechoso fue detenido en noviembre del año pasado. Se escapó el 8 de mayo y estuvo en condición de prófugo durante 19 días hasta el pasado sábado.