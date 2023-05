Imputado por chocar y matar será juzgado

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Hoy comenzará el juicio contra un joven automovilista que, durante la madrugada del domingo 3 de junio de 2018, arrolló y mató en el acto a Juan Gabriel Mendoza y Víctor Gabriel González, de 19 años, que regresaban caminando a su casa y empujando una motocicleta por la banquina, sobre la ruta nacional 105.



Se trata de Enrique Gabriel Pana (26), quien está acusado de “homicidio en accidente de tránsito” por conducir el Chevrolet Agile que colisionó cerca de las 5.30 y embistió a los jóvenes que volvían a Posadas, luego de estar en un encuentro de motoqueros, en la localidad de Apóstoles.



El debate oral se llevará a cabo desde las 8.30, en el Juzgado en lo Correccional y de Menores Uno, presidido por la jueza Marcela Leiva. La acusación corresponderá a la fiscal respectiva, María Laura Álvarez.



El joven de 26 años enfrenta una condena máxima de seis años de prisión, en caso de ser encontrado culpable.



Elevación a juicio

De acuerdo al requerimiento de juicio oral, el acusado realizó maniobras que violaron la ley de tránsito, entre ellas la velocidad con la que transitaba presuntamente en dirección a su vivienda en el barrio Santa Clara I de Garupá.



“Con prudencia podría haberse evitado el siniestro (…) No constituye un evento imprevisible” la manera de conducir de Pana, que señalaron los testigos, con “zigzagueos entre carriles” y que finalizaron con el impacto desde atrás a González y Mendoza, les provocó múltiples fracturas, de cráneo y columna las determinantes del doble óbito



Están citados a declarar testigos considerados claves para referirse a las maniobras del automovilista.



Al respecto, en su declaración del acusado que aseguró que no condujo en zigzag ni a alta volocidad, aunque se presume que lo hacía a más de 80 kilómetros por hora.



Otro punto central es el estado del tiempo, los testigos que se movilizaban en otro automóvil aseguraron que no había neblina y que los jóvenes caminaban por la banquina empujando la motocicleta (Honda Wave) antes de ser impactados por la espalda.