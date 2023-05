En cuatro días el turismo generó más de $1.500 millones en Misiones

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:05hs.

El destino Misiones se consolida como una de las opciones más elegidas por turistas de la región con un derrame económico que sustenta la recuperación de la actividad. El fin de semana largo por la Revolución de Mayo y que combinó un feriado puente, permitió el arribo a la provincia de más de 30 mil personas entre el jueves y el domingo. La ocupación promedio fue del 95% y el gasto superó los $1.549 millones entre alojamientos, gastronomía, paseos y otras actividades.



De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Turismo provincial, el promedio de estadía por persona fue de 3,8 noches, totalizando 111.000 pernoctes con un gasto promedio de $15.000 por cada visitante.



El titular de la cartera turística, José María Arrúa, analizó que “estas cifras no sólo significan más de 1.500 millones de pesos ingresados a la economía misionera, sino más empleo y fortalecimiento a todos los actores que forman parte de la actividad. Esto demuestra que estamos haciendo las cosas bien y que éste es el camino, el del trabajo en conjunto y el de la apuesta a mejorar e invertir en el sector”.



Con picos de 100% de ocupación hotelera en algunas ciudades, Puerto Iguazú mantuvo el 95% durante los cuatro días, transformándose incluso en uno de los destinos más elegidos del país, de acuerdo al reporte de Aerolíneas Argentinas.



Posadas se destacó con un 93% de ocupación, 85% en Oberá y El Soberbio y 70% en Eldorado, San Ignacio y Aristóbulo del Valle.



En la capital provincial traccionó muy fuerte el desarrollo de la Expo Té Argentina, del que participaron proveedores, operadores, consumidores y empresarios de la región, que incluyó charlas, intercambios y rondas de negocios.



Orígenes y perfil

Visitantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Salta coparon las plazas en el orden del 91%, según las cifras oficiales. Desde Brasil, Paraguay y Uruguay llegaron una proporción del 5% del reparto de turistas y el restante 4% fueron extranjeros, varios de Estados Unidos.



La naturaleza misionera fue el principal imán de los turistas, eligiendo actividades náuticas, senderismo, observación de aves y todo lo relacionado con la aventura en el entorno natural. Un 85% de los viajeros optaron por los espacios verdes y al aire libre, mientras que un 48% prefirió la cultura, recorriendo las Misiones Jesuíticas, museos, festivales y ferias de artesanos.



El entretenimiento nocturno aglutinó a un 18% de los visitantes y el paseo de compras concentró a un 14%.



El grupo de viaje estuvo compuesto por un 45% de familias; 32% fueron parejas; 16% grupo de amigos y 7% viajeros solitarios.



La gran mayoría llegó a Misiones por ruta, dado que el 68% de los arribos registrados fue por automóvil, 14% en transporte terrestre de pasajeros; 13% vía aérea y 4% se trasladan en motorhome.



Hoteles y cabañas concentraron la mayoría de los arribos con un 22% y 21%, respectivamente. En viviendas familiares o de amigos se identificó a un 18% del universo de turistas en la provincia; 13% eligieron campings, 7% hosteles, 6% en Apart Hotel; 5% utilizaron los alquileres temporarios, ya sea casa o departamentos; 4% se alojaron en hosterías y la misma cifra en residenciales turísticos.



Desde el Ministerio de Turismo aseguraron que los buenos números registrados durante el fin de semana largo, se justifican a partir de la promoción “y la decisión política de generar aportes que profesionalicen los servicios, hecho que también puede visibilizarse al conocerse los resultados del programa Previaje 4, que ubica a Misiones entre los destinos más elegidos por los argentinos”, señaló José María Arrúa.

En cifras

3,8 Fueron las noches de estadía promedio, para los más de 30 mil arribos que se registraron en la provincia. Posadas e Iguazú con ocupación por arriba del 90%.

$15.000 El gasto promedio de cada visitante. Actividades náuticas, senderismo y todo lo relacionado con la aventura en entorno natural, dominaron el consumo.

68% De los turistas arribaron a Misiones en automóviles. En tanto que un 14% utilizó ómnibus, 13% llegó por vía aérea y el resto en motorhome.

Amhbra destacó el movimiento del finde largo

Desde la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra) calificaron de “excelente para el rubro”, el fin de semana XL en la provincia.



El hotelero Marcelo Valenti, presidente de la asociación dijo que “muchos turistas llegaron a la provincia, en todos los municipios pudieron trabajar muy bien y en algunas zonas, hubo picos por arriba del 80% y el 90%”.



Además de Puerto Iguazú, que todo el año está mostrando un movimiento importante de turistas, sumó a Posadas, “que tuvo este fin de semana una gran impulso con la Expo Té y el campeonato de ciclismo”. También ponderó a la zona Sur, “donde yo también trabajo, tuvimos el arribo de mucho turismo nacional preferentemente,similar a lo que ocurrió en la zona centro. Aumentaron los pernoctes”, completó Valenti.

Más de 1,3 millones de turistas viajaron por Argentina

De acuerdo al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), los turistas que circularon por el país durante el fin de semana largo fueron 1,3 millones y gastaron $47.433 millones, cifra que supera los registros de 2018.



Extranjeros atraídos por la disputa del mundial de Fútbol sub 20 en diferentes provincias como Mendoza, Santiago del Estero y Buenos Aires sumado a los turistas nacionales, gastaron un 20,6% más que la última vez que coincidió el puente turístico con el feriado del 25 de mayo.



Siempre tomando como referencia el 2018, la movilización fue de 51,7% más y si bien en aquel año fueron tres días y no cuatro, incidió la cuarta edición del programa Previaje.



El costo individual por turista fue de $11.978 diarios y la estadía media fue de 3 días. El Previaje 4 movilizó 224 mil turistas y generó $15.043 millones de gastos el último fin de semana.



Aerolíneas Argentinas informó que, entre el jueves y el domingo, transportó 230 mil pasajeros y los destinos más elegidos fueron Salta, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Bariloche, Calafate y Ushuaia.