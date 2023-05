Lo ayudaron y aprovechó

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Boca le ganó 1-0 a Tigre en la Bombonera, por la fecha 18 de la Liga Profesional y sumó su tercer triunfo consecutivo en el campeonato local.



El Xeneize aprovechó un blooper de Gonzalo Marinelli. Al arquero del Matador se le escapó la pelota y se la dejó servida a Miguel Merentiel, quien abrió el marcador a los 13 minutos en la Bombonera.



Así, el Xeneize consiguió su tercer triunfo consecutivo, que le permitió seguir escalando en la tabla de posiciones para meterse en zona de clasificación a las copas.



Boca tuvo un inicio ideal de partido ante Tigre. Primero, avisó con un remate de Luis Advíncula y, a los 13 minutos, llegó la apertura del marcador por un blooper de Gonzalo Marinelli, el arquero de la visita.



Un córner desde la izquierda caía a las manos del arquero, pero Marinelli no pudo contener con eficacia y la pelota quedó en el área chica: apenas la vio sin dueño, Miguel Merentiel la mandó a guardar.



La Bestia tuvo otra clara chance para ampliar la diferencia a favor del Xeneize. A los 26’ la luchó y remató, pero el ángulo impidió el segundo gol local y personal.



Si bien se fueron al descanso con una ventaja mínima, Boca fue superior y lo mereció.



El complemento no acumuló grandes emociones, pero el dueño de casa marcó una leve diferencia sobre un Tigre que no pudo imponer su juego y que no tuvo peso ofensivo.



La más clara fue a los 18’ del complemento y fue nuevamente a través de Merentiel. Fabra le puso una gran pelota al ex Defensa y Justicia, quien quedó mano a mano con Marinelli, lo esquivó y le dio de zurda, pero se fue afuera.



Sobre el final, Luca Langoni también pudo aumentar la diferencia en el marcador, pero su remate se fue apenas abierto y el Xeneize se quedó con el triunfo por la mínima.



Con la nueva victoria, Boca llegó a los 27 puntos, se ubica 9° en la tabla de posiciones e ingresó a la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.



El jueves, a partir de las 21.30, el Xeneize visitará a Arsenal en Sarandí, por la fecha 19, con la misión de estirar su buen momento en la Liga Profesional y escalar posiciones.