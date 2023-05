“Cumplimos el sueño pendiente de hacer nuestro primer viaje en moto”

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Horacio Omegna (58), Gustavo Omegna (53), Néstor Omegna (49), Kiko Herrera (52), Diego Calvo (56) y Marcelo Valchar (56) se unieron para cumplir un sueño pendiente. Los seis tienen un parentesco, entre ellos son hermanos, primos y cuñados, pero sobre todo, amigos y camaradas que decidieron realizar su primer recorrido en motocicleta. Cinco de ellos pertenecen a distintas localidades de la provincia de Chaco, mientras que Valchar es posadeño.



La aventura comenzó el pasado 25 cuando tras meses de organización y logística, aprovecharon el fin de semana largo para recorrer paisajes y saltos de la zona Centro de la provincia. Trajeron las motos en camionetas y una vez llegados a la tierra colorada, comenzaron el viaje sobre dos ruedas, que duró de jueves a sábado, con más de 400 kilómetros recorridos y un sinfín de anécdotas y momentos compartidos.



En diálogo con El Territorio, Horacio Omegna contó cómo fue la vivencia. “Vine a hacer esta travesía por el impulso de amigos y parientes de Misiones y fue una experiencia muy positiva. Era un sueño y un viaje pendiente que teníamos para hacer en motos. Ya conocía gran parte de la ruta 12 y ahora también hicimos la ruta 14. Prácticamente recorrimos todo lo que es el centro de la provincia que también era parte que no conocíamos la mayoría”.



La idea surgió en una de sus reuniones familiares mensuales, cuando plantearon la idea y desde ahí se fueron sumando integrantes. Uno de ellos programó una cirugía de riesgo semanas antes con el fin de estar recuperado a la fecha prevista del viaje. Después de imprevistos y postergaciones, fijaron la fecha para este último feriado largo sin posibilidad de hacer modificaciones.



“Trajimos las motos en camionetas y partimos con ellas desde Posadas hacia el interior. La verdad que esta es la primera experiencia. La mayoría de nosotros tuvimos motos pero no para larga distancia. Ahora ya planeamos un viaje un poquito más lejos”.



Según las especificaciones del recorrido, la primera parada fue en Cerro Corá, para verificar que la mecánica de los rodados esté en perfecta condiciones. Luego, se dirigieron hasta San Ignacio y tras unos mates, su próximo destino fueron los saltos del Tabay en Jardín América. A la tarde, por el valle del Cuña Pirú llegaron hasta Aristóbulo del Valle, donde tenían un hospedaje reservado.



Cada 60 o 70 kilómetros la parada de descanso resultaba fundamental para esta primera experiencia. El viernes, segundo día de paseo, se desplazaron hasta el arroyo Cuña Pirú en donde compartieron un asado y tiempo de disfrute. Recorrieron zonas aledañas y el sábado estaban de regreso en Posadas, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas no eran óptimas y que ayer debían regresar a Chaco.

Una de sus paradas en el mirador del Cuñá Pirú. Foto: Natalia Guerrero

En la misma línea, Horacio sostuvo que para una próxima aventura tendrán que concentrarse en la organización, ya que la primera experiencia fue programada mucho tiempo antes. Buscarán coincidir nuevamente un fin de semana largo ya que todos deben cumplir obligaciones con sus empleos.



“Más allá de los bellos paisajes misioneros, lo lindo y espectacular es la camaradería, el compartir todos juntos. Disfrutamos del camping, la plaza o incluso el rato que nos quedamos en el hotel. Por eso es importante conocer a los compañeros de viaje y que tenga un fin, porque se comparte mucho tiempo juntos y si no se congenia, se complica. Hay espacios, tiempos y cansancios, y en esos espacios debe existir una comprensión para que no gane el fastidio”, resaltó el chaqueño.



Y siguió: “Somos personas comunes y este primer viaje nos dio pautas para afinar. Llevamos una cantidad de cosas y peso en la moto que por ahí no eran imprescindibles y terminan molestando. Hay que tener en cuenta el espacio y peso que soporta el vehículo y además, que toda la carga hay que transportarla en cada lugar que uno se detiene”.



Asimismo, mencionó que es importante que al menos una persona conozca bien los lugares y rutas, para que sea el guía. Se debe llevar una adecuada indumentaria con zapatos, camperas y pantalones que sean cómodos. Además, el consejo de Horacio es que se tenga mucha precaución a la hora de manejar, porque el cuerpo permanece al aire libre y el objetivo debe ser el disfrute, sin la necesidad de recurrir a altas velocidades.



Por su parte, el posadeño Valchar, quien es aficionado por las motos y fue el impulsor del recorrido, comentó que es importante que la moto esté en perfectas condiciones mecánicas. “Primero hay que ver las cubiertas, el aceite, que no salga humo, que no levante temperatura y que los frenos funcionen bien. Por otra parte, está todo lo reglamentario que también se debe tener en cuenta”.



Al igual que su compañero de viaje, el posadeño remarcó que llevaron carga innecesaria como aceite, sal y otras mercaderías, así como también toallas que podían haber usado solamente las del alojamiento. En lo que refiere a elementos fundamentales, no es necesario que todos lleven una caja de herramienta sino que con una es suficiente. Se puede llevar un aerosol que sirve para inflar y parchar la rueda.



“Yo ya tenía experiencia viajando en dos ruedas, además mi hobby es arreglar y restaurar motos antiguas, sobre todo de los años 80 y 90. Consigo motos que están tiradas y en desuso y las restauro en mis tiempos libres. Mis amigos también me acercan sus vehículos para que arregle si hace falta.



El retorno satisfactorio, luego de haber cumplido un sueño, sirvió de puntapié para futuros viajes.



En esta oportunidad algunos compraron motos y otros las trajeron prestadas. Entre próximos posibles destinos se encuentran las provincias de Córdoba y Catamarca y dentro de Misiones, los saltos del Moconá, ruta costera 2 e Iguazú.