Alumnos buscan revalorizar espacios públicos fronterizos

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Desde las últimas semanas avanza una iniciativa urbanística que favorecerá la integración entre Argentina y Brasil en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen. El proyecto también beneficiará a las tres ciudades brasileñas que integran la tan particular región de frontera seca: Dionisio Cerqueira en el estado de Santa Catarina, Barracão y Bom Jesús do Sul, del estado de Paraná.



En este contexto, la iniciativa se basa en poner en valor los espacios públicos, organizaciones comerciales, culturales y afines junto a gobiernos municipales brasileños y argentinos de la región. Se realiza con el apoyo de Naciones Unidas a través de su programa para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y el Proyecto Conexiones Urbanas.



Recientemente, en un trabajo que contó con la colaboración de un grupo de 24 niños brasileños y argentinos de 9 a 14 años, ONU-Hábitat propuso la recalificación de algunos espacios públicos en ciudades de la frontera, entre Brasil y Argentina. En ese sentido, el equipo del proyecto Conexiones Urbanas, presentó propuestas de proyectos para el mejoramiento de dos espacios públicos, uno ubicados en la ciudad brasileña de Barracao, en el Estado de Paraná y otro en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, en Argentina.



Los proyectos son el resultado de los talleres de diseño de espacios públicos, una metodología de ONU-Hábitat aplicada en marzo último, con estudiantes de dos escuelas de la región: la Escuela Municipal Érico Veríssimo del municipio brasileño de Barracao y la Escuela Provincial 765 (la más oriental del país) de Bernardo de Irigoyen.



Durante los talleres, los niños realizaron una caminata exploratoria para conocer mejor sus barrios y espacios de intervención. Luego de realizado el diagnóstico, desarrollaron un mapa afectivo y una nube de necesidades. A partir de ella, construyeron y presentaron modelos que representan sus anhelos de hacer estos espacios públicos más accesibles, seguros, inclusivos y sostenibles.



Los proyectos fueron elaborados por el equipo de Conexiones Urbanas con base en estos modelos, el material fue compartido con los municipios locales, con el fin de continuar la acción y buscar el financiamiento. La idea es que estos espacios públicos puedan mejorar la calidad de vida y promover la cohesión social en las zonas urbanas en el contexto de las fronteras.



En el lado brasileño, los niños pensaron en soluciones para el barrio Industrial, un área alejada del centro de la ciudad. Propusieron equipos como parques infantiles y canchas deportivas, así como soluciones para hacer que las calles sean más seguras para caminar, pensando desde las señales de tráfico hasta su mantenimiento.



“Me gustó mucho que fuéramos nosotros los que hicimos este proyecto, y que el mismo vaya a convertirse en una verdadera plaza. Estaremos allí casi todos los días jugando. Es algo que se mantendrá”, dice Ana Carolina Chiogna, alumna de 5° grado que participó de los talleres. Su colega Stephanie Días agregó : “El proyecto fue realmente genial. Es tan bueno saber que todo esto fue hecho por nosotros. Hay mucha gente que no está usando las plazas, y yo creo que con este proyecto los niños van a jugar y divertirse”.



En Bernardo de Irigoyen, los talleres se centraron en una plaza en un espacio verde cerca de la frontera, con gran potencial de uso y convivencia armoniosa entre las dos nacionalidades. Los estudiantes buscaron servir a audiencias diversas en edades, gustos y necesidades. Una escuela de robótica, una escuela de inteligencia emocional, un espacio de picnic y la descontaminación de un arroyo fueron algunas de las sugerencias. "Fue muy divertido, nunca me imaginé haciendo todo esto. Propusimos un lugar para jugar cerca del arroyo y una cancha de fútbol para poder hacer campeonatos", dijo Yeniffer Guzmán, una estudiante de 11 años.



Espíritu del proyecto

El proyecto Conexiones Urbanas tiene como objetivo fortalecer los gobiernos locales a través de la planificación urbana participativa. Por otra parte, el diseño de espacios públicos a través de recomendaciones de políticas públicas, desarrollo de capacidades del personal técnico, intercambio de conocimientos y apoyo a la regeneración de los espacios públicos.



Además de la región compuesta por las ciudades mencionadas, los municipios de Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) y otras dos ciudades del Líbano forman parte del proyecto. Están previstos eventos y talleres regionales e internacionales con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las ciudades participantes en el proyecto.