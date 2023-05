Enrique Iglesias canceló un show y ahora contó que tiene neumonía

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Los fans de Enrique Iglesias se preocuparon luego de una abrupta cancelación de un recital. El cantante debió apartarse de los escenarios tras ser diagnosticado con una neumonía. Tuvo que ser atendido clínicamente y aún está en lenta recuperación.



Tiene shows planeados para julio en Europa y aún no se sabe qué pasará con la programación.



Hace dos semanas el cantante tenía programada una fecha en Ciudad de México. Con pocas horas de antelación, Iglesias comunicó: “Queridos fans, muy a mi pesar, me será imposible presentarme en el show de México esta noche”.



Pero estos días brindó los motivos de su cancelación: “Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto”.



Seguidamnte, para llevar tranquilidad a sus seguidores, dijo: “Me estoy reponiendo. Les mando un fuerte abrazo a todos”.