Sony anuncia Project Q, el dispositivo portátil para juegos de Play Station 5

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:00hs.

La empresa japonesa Sony, anunció su nuevo dispositivo, que hasta ahora se conoce como Project Q, una noticia muy esperada para los fanáticos de Playstation y de los streaming de videojuegos.



El anuncio se dio en el marco de PlayStation Showcase 2023, un evento virtual donde adelanta las novedades ofrecerá en el resto del año. El nuevo producto se trata de un dispositivo de mano que permite disfrutar de juegos de PlayStation 5 sin estar frente a la consola y su televisor.



Jim Ryan, CEO de PlayStation, fue el encargado de presentar este dispositivo, que según la compañía estará listo “más adelante en el año”. Hasta el momento, la novedad es que a diferencia de otras consolas de mano, como la Nintendo Switch, la Steam Deck o la reciente Asus ROG Ally, que tienen su propio procesador gráfico, memoria y sistema operativo (es decir, son consolas portátiles), el equipo de Sony es una suerte de receptor que aprovecha Remote Play, la función que permite correr un juego de PlayStation en la consola, pero verlo en una pantalla alejada (sea una PC, una tableta o un smartphone; está disponible también para la PS4). En este caso, en esta consola de mano.



De esta manera, el dispositivo no tendrá que instalar los juegos, tampoco procesar los recursos gráficos, sino que en su lugar recibirá el video por streaming, y permitirá interactuar con el juego con los mandos de este dispositivo. Será compatible, por ahora, solo con PlayStation 5, y requerirá que ambos dispositivos (la consola de escritorio y la de mano) tengan acceso a Wi-Fi.



Su funcionamiento óptimo será dentro del hogar (para, por ejemplo, liberar el televisor central si un miembro de la familia quiere jugar y otro ver una película), aunque si la conexión es suficientemente buena debería andar también con una conexión realmente remota.



El dispositivo además, tiene dos elementos distintivos: una pantalla de 8 pulgadas con resolución Full HD y un mando DualSense (el que debutó con la PlayStation 5 y que tiene gatillos que cambian su funcionamiento según el juego) partido en dos y adosado a los laterales de la pantalla.



Por ahora es todo lo que se sabe sobre este nuevo accesorio de la compañía. Sony por su parte se mantiene expectante de las ventas de PlayStation 5. Vale destacar, que hasta el momento, la empresa lleva vendido más de 38 millones de PS5 desde su lanzamiento, y que 2022 fue su mejor año. Esto podría darnos una pista de que el nuevo dispositivo no tardará en llegar, dado que la compañía no querrá dejar pasar la ola de ventas.

Meta venderá su buscador de Gif a Shutterstock

Meta, la empresa matriz de Facebook, llegó a un acuerdo para vender Giphy, el motor de búsqueda de archivos GIF que adquirió en 2020 y por el que pagó 400 millones de dólares.



Será el banco de imágenes Shutterstock quien se haga con el buscador de archivos GIF más popular del mundo. Las dos compañías llegaron a un acuerdo de venta por 53 millones de dólares en efectivo.



Esto significa que Meta sólo va a recuperar el 13 por ciento del dinero que invirtió cuando compró Giphy y lo integró en Instagram en plena pandemia de coronavirus.

Usuarios de Twitter comparten películas piratas en la red social

Twitter Blue, la versión de suscripción mensual de Twitter, incluye funciones exclusivas como la de compartir vídeos con una duración de hasta 2 horas y/o hasta 8 GB. Esta ampliación, anunciada por el propio Elon Musk, propietario de la red social, está provocando un efecto que la compañía no habría tenido en cuenta. Son muchos los suscriptores que están amparándose en ella para compartir películas enteras en sus tuits. Esto provoca que la red social pueda tener que enfrentarse a problemas con respecto al respeto de los derechos de propiedad intelectual de los autores de las obras que se comparten.