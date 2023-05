Rusia lanzó sobre Kiev el mayor ataque con drones

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:02hs.

La capital ucraniana sufrió el mayor ataque de drones desde el inicio de la guerra de Rusia, dijeron las autoridades locales, mientras Kiev se preparaba para celebrar ayer el aniversario de su fundación. Al menos una persona murió, pero funcionarios señalaron que se derribó un gran número de drones, desplegando las capacidades de defensas antiaéreas de Ucrania.



Rusia lanzó su “ataque más masivo” durante la noche del sábado con drones Shahed de fabricación iraní, indicó Serhii Popko, oficial militar de alto rango en Kiev. El ataque duró más de cinco horas y las defensas antiaéreas derribaron más de 40 aeronaves no tripuladas, según reportes.



Un hombre de 41 años murió y una mujer de 35 años fue hospitalizada después de que cayeron escombros sobre un edificio no residencial de siete plantas y provocaran un incendio, indicó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.



Los restos de un dron causaron daños en el edificio de la Sociedad para Ciegos de Ucrania. La mañana del domingo, un integrante del organismo, Volodymyr Golubenko, fue a recoger sus cosas. Recibía ayuda de su hijo Mykola, quien buscaba las pertenencias de su padre entre los escombros al mismo tiempo que intentaba describirle a su padre el estado en que se encontraba su oficina.



“Este muro a la izquierda está destruido, y a la izquierda también”, le dijo Mykola a su padre.



Volodymyr Golubenko trabajó en su lugar durante más de 40 años. Asegura que es hogar de muchos invidentes, porque vienen a platicar y darse apoyo unos a otros. “Si no tienes empleo, es difícil conseguir trabajo ahora, porque esto que está pasando (la guerra), ha estado pasando desde el año pasado. AL menos las personas vienen a conversar”, dijo Volodymyr. Al igual que Golubenko, muchas personas de su distrito escucharon el sonido de los drones Shahed por primera vez. Una de ellas era Yana, madre de tres hijos. La familia se resguardó en un pasillo durante toda la noche.



“Algo comenzó a explotar encima de nosotros. Los niños corrieron horrorizados”, relató.



La fuerza aérea ucraniana dijo que el sábado por la noche también se había batido el récord de ataques de drones Shahed en todo el país. De los 59 drones lanzados, 58 fueron derribados por defensas antiaéreas, según el Estado Mayor.



Rusia ha lanzado reiterados ataques con oleadas de drones contra Ucrania, pero la mayoría son derribados. Ucrania también afirmó este mes que ha derribado algunos de los misiles hipersónicos Kinzhal rusos, los cuales el presidente ruso Vladímir Putin ha dicho que le brindan una ventaja competitiva crucial.



En la provincia nororiental de Járkiv, una mujer de 61 años y un hombre de 60 murieron en dos ataques distintos con proyectiles, según el gobernador Oleh Syniehubov. El Día de Kiev conmemora el aniversario de la fundación oficial de la urbe. Suele celebrarse con conciertos en vivo, ferias callejeras, exposiciones y fuegos artificiales. Este año se habían programado celebraciones más discretas por los 1.541 años la ciudad. Las autoridades ucranianas dijeron que probablemente la fecha del ataque no había sido casual. “La historia de Ucrania es una molestia desde hace mucho para los rusos inseguros”, dijo en Telegram el principal asesor presidencial ucraniano, Andriy Yermak.



“Hoy el enemigo decidió ‘felicitar’ a la gente de Kiev en el Día de Kiev con la ayuda de sus (vehículos aéreos no tripulados)”, afirmó Popko en la app de mensajes. Las autoridades locales en la región sureña rusa de Krasnodar, por su parte, dijeron que sus defensas antiaéreas habían destruido varios drones que se dirigían a la refinería petrolera de Ilsky. El gobernador designado por Rusia para la provincia de Luhansk, en el este de Ucrania, Leonid Pasechnik, dijo que dos personas murieron el domingo por ataques ucranianos en la localidad de Almaznaya.

La UE dice que Rusia deberá rendir cuentas

La Unión Europea calificó de “bárbaros” los ataques rusos de ayer en Kiev con drones y del viernes en la clínica de Dnipro (centro de Ucrania), ambos con víctimas civiles, y ratificó el compromiso de la UE de ayudar a Ucrania “a defenderse”. “Los bárbaros ataques de Rusia continúan, matando y aterrorizando a civiles: ataque al hospital en Dnipro, ahora Kiev”, dijo la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (Seae), Nabila Massrali, en su cuenta oficial en Twitter.



La portavoz del servicio de la diplomacia europea, que dirige Josep Borrell, recalcó que los Veintisiete siguen “comprometidos a ayudar a Ucrania a defenderse”. Y afirmó que los líderes rusos y los perpetradores de los ataques “rendirán cuentas”.