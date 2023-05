Piden a bandos enfrentados seguir tregua en Sudán

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Estados Unidos y Arabia Saudí pidieron ayer a los bandos enfrentados en Sudán que ampliaran un cese el fuego que expiraba hoy.



El ejército sudanés y una fuerza paramilitar rival, que se disputan el control del país desde mediados de abril, acordaron la semana pasada una tregua de una semana mediada por Washington y Riad. Sin embargo, el cese el fuego, como otros acuerdos previos, no detuvo la violencia en la capital, Jartum, y en otros puntos del país. En un comunicado el domingo por la mañana, Estados Unidos y Arabia Saudí pidieron que se ampliara la tregua actual, que expiraba a las 9:45 de la mañana de hoy, hora local.



“Aunque imperfecto, una extensión facilitará la entrega de asistencia humanitaria necesitada con urgencia para el pueblo sudanés”, señaló el comunicado.



El texto también instaba al gobierno militar de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido a continuar negociando.



Los combates entre el ejército y las poderosas FAR estallaron a mediados de abril. Tanto el jefe del ejército, el general Abdel-Fattah Burhan, como el líder de las FAR, Mohammed Hamdan Dagalo, lideraron el golpe de 2021 que derrocó al gobierno con respaldo occidental del primer ministro Abdalla Hamdok.



Los combates convirtieron Jartum y la ciudad vecina de Omdurman en un campo de batalla. La violencia también se extendió a otros lugares del país, como la región de Darfur, ya devastada por la guerra.