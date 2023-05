La Reserva Federal de EE.UU. evalúa seguir subiendo la tasa

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos recibieron el viernes una dosis de datos económicos inesperadamente sólidos que reforzaron el caso de un mayor endurecimiento de la política monetaria para reducir la inflación persistentemente alta.



El gasto del consumidor, que subió un 0,8% el mes pasado desde marzo, fue una buena noticia al mostrar que la economía no está al borde de una recesión, pero inquietó a los políticos que buscan una desaceleración que podría aliviar la presión alcista sobre los precios.Y un aumento en la inflación subyacente al 4,7%, desde un ritmo del 4,6% en marzo, subrayó el progreso menos que constante en la lucha contra la inflación de la Reserva Federal. El banco central de EE.UU. tiene como objetivo una meta de inflación del 2%.



Junto con lo que parecía ser un cierto progreso en Washington en un acuerdo para elevar el límite de la deuda y evitar un incumplimiento de pago catastrófico, Powell señaló que podría hacerlo a principios de este mes.



“En este momento, cuando miro los datos y lo que está sucediendo con las cifras de inflación, creo que tendremos que ajustarnos un poco más”, dijo a CNBC la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester. En marzo, Mester ya esperaba que la Fed elevara la tasa de política más allá de su rango actual de 5,00%-5,25% . Pero, en un guiño tácito al ala moderada del comité de formulación de políticas de la Fed que está a favor de un enfoque más de esperar y ver, también dijo que es demasiado pronto para comprometerse previamente con un alza en junio. “Hemos progresado; ahora es este ejercicio de calibración, y eso es lo que es difícil”, aseguró.



Los operadores de futuros de tasas de interés ven menos sutileza en los números y ahora están apostando a que la Fed ofrecerá un undécimo aumento consecutivo de la tasa de interés en junio, una reversión de las apuestas sobre una pausa de junio a principios del día y en la mayoría de los días desde la última vez que la Fed subida de tipos el 3 de mayo.



Los analistas de LHMeyer, que previamente pensaron que la Fed, comandada por Jerome Powell, había terminado de subir las tasas, dijeron el viernes que ahora ven a la Fed subiendo su índice de referencia dos escalones más, al 5,6%, antes de detenerse.



Un aumento de tasas el próximo mes no es un trato hecho. Antes de la reunión de la Fed del 13 y 14 de junio, hay una lectura clave sobre el mercado laboral que se publicará el próximo viernes y se esperan nuevos datos sobre la inflación el 13 de junio.



Los formuladores de políticas de la Fed también dicen que están observando de cerca las condiciones crediticias, aunque Mester dijo el viernes que hasta ahora no ve un endurecimiento "extra" preocupante debido a las recientes quiebras de bancos regionales.



Sin embargo, aumentan las expectativas de que, incluso si la Fed deja las tasas sin cambios en junio, apretará el gatillo en julio.